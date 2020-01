Iginio Massari potrebbe presto aprire una pasticceria anche a Verona. Una manna per tutti i golosi, una tappa imperdibile per gli amanti dei dolci, visto nel mondo della cucina è considerato tra i migliori pasticceri del mondo. Cuoco ma anche personaggio televisivo con trasmissioni a lui dedicate e soprattutto la presenza costante a Masterchef, in carriera ha vinto oltre 300 concorsi ed oltre alla sua storica Pasticceria Veneto a Brescia ha aperto negli ultimi anni anche a Torino e Milano. Ma ora potrebbe aprire un locale anche in città.

L’indizio arriva dalla sua pagina Facebook ufficiale, che ieri ha pubblicato questo post: “Cerchiamo pasticceri residenti a Verona. Richieste: forte orientamento alla qualità, fine manualità, capacità di lavorare all’interno di un team, capacità di apprendere in maniera veloce”. Doti chiare e precise, le stesse che richiede anche durante le sue frequenti apparizioni come giudice speciale durante le puntate di Masterchef, in cui è sempre tra i più temuti dai concorrenti. Il post prosegue: “I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregato di inviare il proprio curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica: hr@iginiomassari.it”.

Nessuna bufala, il “maestro” come lo chiamano tutti non solo nel mondo della cucina ma anche tra i suoi tantissimi fan, visto che l’annuncio arriva proprio dal suo canale ufficiale: una richiesta chiara, servono pasticceri bravi e preparati che risiedono a Verona. Sembra scontato quindi ipotizzare un’apertura imminente in città. Difficile al momento capire dove, anche se viste le scelte di Torino e Milano Massari si orienterà molto probabilmente in una zona centrale o comunque vicina al cuore cittadino. Intanto il post su Facebook dopo meno di un’ora dalla pubblicazione aveva già oltre 200 condivisioni, e tantissimi commenti.

“Maestro, per fortuna arriverà a Verona”, “Una notizia pazzesca, non vedo l’ora di venire a gustare i suoi dolci meravigliosi”, e ancora “Mi offro gratis”, oltre alle centinaia di proposte come assaggiatori e così via. Non si sa quando e dove, ma Iginio Massari aprirà a Verona. E già questo basta per far felici tantissimi golosi e appassionati.

Luca Mazzara