«I pronto soccorso sono a rischio»: anche i primari veronesi protestano a Roma

Servono misure urgenti a sostegno dei pronto soccorso: senza interventi straordinari è a rischio la tenuta del Servizio sanitario nazionale.

C'era anche Verona questa mattina a Roma alla manifestazione voluta dalla Società italiana della medicina di emergenza-urgenza: al flash mob capitolino sono infatti intervenuti anche Andrea Tenci (direttore del pronto soccorso dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio ma anche del neonato Dipartimento d'emergenza-urgenza dell’Ulss 9 Scaligera) ed i due direttori di Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera, cioè Ciro Paolillo (Polo Confortini) ed Antonio Maccagnani (Policlinico). C'erano anche per i quattro colleghi primari rimasti in servizio stante l'impossibilità, data la carenza di personale, di fare diversamente. Per gli operatori sanitari alla drammatica situazione attuale si è arrivati anche perché è mancata «una visione delle effettive necessità numeriche di professionisti sanitari, tanto medici che infermieri» e ad aggravare la situazione c'è il post lockdown.

Sono i medici della prima linea del Covid-19, affrontato in pronto soccorso capaci di dimostrare una straordinaria e cruciale flessibilità e capacità organizzativa, ma passata l'emergenza sembra che nulla sia cambiato e ciò ha spinto molti ad abbandonare, vuoi dicendo sì a scivoli pensionistici che in altri momenti si sarebbero ignorati sia perché il privato o la libera professione risulta, su tutti i fronti, più conveniente.

Il dottor Andrea Tenci, che della Simeu è consigliere regionale per il Veneto e le province di Trento e Bolzano della Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza ricorda come «all’appello, in Italia, mancano 4mila medici e 10mila infermieri, i concorsi vanno deserti, i professionisti abbandonano, il 50% delle borse di studio della specialità di emergenza-urgenza in questo anno accademico sono rimaste inutilizzate. Non si può delegare a medici in affitto, cooperative o neolaureati non ancora adeguatamente formati un’attività così specifica», dice Tenci. Come si lavori oggi lo raccontano proprio loro, i primari: «Mancano adeguati tempi di riposo, di recupero psico-fisico e di formazione, non ci sono eque prospettive di carriera, servono misure di assistenza e di tutela sia legale che dalle aggressioni sul luogo di lavoro». Negli ospedali, da oggi, in pronto soccorso molti medici ed infermieri indosseranno un fiocchetto blu scuro, quello diventato il simbolo di "Salvare il pronto soccorso per salvare il servizio sanitario nazionale".