La prima manifestazione dell’anno dedicata al vino e all’enoturismo, nel cuore della città scaligera. Biglietto speciale “Soave Hostaria” a sostegno dei ristoratori del centro Apre oggi la prevendita online per la VI edizione del Festival “Hostaria” Verona, in programma dal 9 al 11 ottobre 2020. La prima manifestazione dell’anno dedicata al vino e all’enoturismo avrà un nuovo percorso di degustazioni ed eventi tra piazza Bra, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio, che permetterà a espositori e pubblico di socializzare e divertirsi in totale sicurezza, tra novità e sorprese. In questa fase, i biglietti sono disponibili esclusivamente su www.hostariaverona.com.

Poiché il numero dei ticket sarà ridotto per contingentare e controllare gli ingressi, il consiglio è di acquistarli in prevendita per non restarne sprovvisti. Vista le difficoltà di questo periodo storico, l’Associazione Culturale Hostaria Verona ha inoltre deciso di rinunciare a diversi spazi gastronomici a favore dei ristoratori del centro. A loro, infatti, sarà dedicata una delle novità di quest’anno, il biglietto “Soave Hostaria” in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Soave; una particolare tipologia di ticket che include, oltre ai token per degustare i vini del festival, anche un voucher da utilizzare nei ristoranti e osterie del centro che aderiscono all’iniziativa.

BIGLIETTI-NOVITÀ DELLA VI EDIZIONE

Durello&Friends a Hostaria, il grande evento nell’evento. Un’area dedicata alla denominazione di origine controllata nella splendida cornice della Loggia di Piazza dei Signori, che dà il nome anche all’omonimo biglietto.

“Piazzetta del Custoza & del Garda Doc”, uno spazio dedicato ai Consorzio Tutela Vino Custoza e Consorzio Garda Doc, dove tutti gli avventori potranno degustare i vini presso gli stand consortili, utilizzando i token speciali forniti con il biglietto.

Piazza dei Signori ospiterà, inoltre, un’area dedicata alle specialità di mare di Fondazione Città di Caorle e alle cantine ospiti delle altre regioni. Oltre alle nuove tipologie di biglietto descritte sopra, resteranno confermati il biglietto Classico e il gettonato biglietto di Coppia che offrirà un’esperienza per vivere la città da un altro punto di vista.

SICUREZZA

Altro aspetto fondamentale su cui ha investito l’organizzazione è quello relativo alla sicurezza. Nelle aree del Festival verranno collocati adesivi a pavimento per garantire il distanziamento sociale, tutti gli espositori e il personale useranno la mascherina e seguiranno le normative vigenti in materia di sicurezza.

LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EDITORIALE ATHESIS

La grande novità di quest’anno è la partnership con il Gruppo Editoriale Athesis che garantirà una forte visibilità alla manifestazione, proponendo, inoltre, al pubblico una serie di appuntamenti culturali e artistici dedicati al mondo del vino. Gruppo Athesis è la media company di riferimento per le province di Verona, Vicenza, Brescia e Mantova che, attraverso un’offerta media fortemente integrata - 3 quotidiani leader (L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi), le relative digital e social properties, 3 emittenti radio e tv (Radio Verona, Telearena, Telemantova), grandi eventi sul territorio - genera ogni giorno 4 milioni di contatti. Il Festival Hostaria è curato dall’Associazione Culturale Hostaria con la co-organizzazione del Comune di Verona e il patrocinio della Regione del Veneto, con la collaborazione del Gruppo Editoriale Athesis.