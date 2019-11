Caos anche in stazione a Verona, Porta Nuova per un guasto sulla linea a Udine e per via del prolungamento di lavori programmati sempre sulla linea Venezia - Udine - Trieste. Come precisa Trenitalia, il traffico è stato sospeso dalle 5.10 e riprogrammato. Tre treni invece sono stati cancellati. Le ripercussioni si sono avute anche a Verona, con ritardi dai 35 ai 140 minuti sulle linee per Milano provenienti dal Friuli e da Venezia.

Giulio Brusati