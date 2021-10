Green pass anche per colf e badanti: a Verona un «esercito» di 13mila persone. E c'è il rebus Sputnik

Colf e badanti che non hanno il green pass non possono lavorare. Il chiarimento è arrivato nelle scorse ore dal Governo, che ha spiegato attraverso le Faq come comportarsi con gli assistenti familiari che non si sono vaccinati: una precisazione necessaria, perché la questione riguarda diverse migliaia di famiglie anche nel Veronese, dove stando ai dati dell’Istat aggiornati al 2020, le colf sono 6.383 e le badanti 7.138.

La stessa rigidità adottata nelle aziende, l’Esecutivo ha deciso quindi di applicarla anche in questo comparto. Ne segue che «se la badante non possiede il green pass», si legge, «non potrà accedere al luogo di lavoro» e se è convivente «dovrà abbandonare l'alloggio» anche perché prevale il «diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità dell’assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore».

La famiglia che ha assunto l’operatore non sarà tenuta a pagargli lo stipendio né a garantirgli vitto e alloggio i quali, sottolinea il Governo, «sono prestazioni aventi natura retributiva. Dunque alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa».

Se però la badante, convivente con il datore di lavoro e provvista di green pass, dovesse risultare positiva al Covid non potrà allontanarsi dall’abitazione della famiglia che la ospita. Nelle Faq non è specificato chi debba svolgere i controlli sui datori di lavoro, ma gli uffici tecnici spiegano che le verifiche possono essere effettuate sia dagli ispettori del lavoro, sia dalle forze dell’ordine: «Il datore di lavoro è tenuto a verificare che chi lavora per lui abbia il green pass e a non far lavorare chi ne è sprovvisto». Se non lo fa rischia pesanti sanzioni, da 400 a 1.000 euro, mentre il lavoratore rischia la multa da 600 a 1.500 euro.

Qual è l’impatto di queste norme nella provincia di Verona? I numeri, come si diceva, sono elevati. Nel 2020 è aumentato il numero di badanti impiegati per assistere anziani sempre più soli a causa dell’emergenza sanitaria, spesso lontani dai familiari e in molti casi impossibilitati ad entrare nelle case di riposo costrette a chiudere gli accessi. Secondo i dati Istat 2020 elaborati dall’Osservatorio Domina, il dato veronese è superato in Veneto solo da quello padovano, dove le badanti hanno raggiunto quota 7.400. Allargando lo sguardo alla regione, i lavoratori domestici con contratto nel 2020 hanno segnato un incremento del 56,5% arrivando a 65mila, 13,4 ogni mille abitanti e il 55 per cento svolge il ruolo di badante, in linea con il dato veronese.

Questi numeri vanno però presi con le pinze: da fonti Istat emerge che il tasso di irregolarità nel settore domestico è del 57,6%. Significa che ci sono altrettanti lavoratori impiegati senza un contratto. La maggior parte di queste persone è di sesso femminile, il 91%, mentre il 74% è straniero: di questi il 9% proviene dall’Asia, il 6% dall’Africa, il 3% sono americani e ben il 55,9% arriva dall’est Europa. E questo per molte famiglie è un problema perché parecchie badanti sono state immunizzate con lo Sputnik, il vaccino russo che non è riconosciuto da nessuna agenzia del farmaco. Risultano quindi vaccinate nel loro Paese, ma non nel nostro Paese, che ieri ha aperto a nuovi vaccini utilizzati in altri Paesi: Covishield, R-CoVI, Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), tutti prodotti su licenza di AstraZeneca e somministrati all’estero ma riconosciuti dall’Unione Europea.