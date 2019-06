Tolmezzo, in provincia di Udine, ha ospitato oggi il raduno degli alpini.

La sezione veronese dell’Ana, con 38 pullman partiti da città e provincia, ha primeggiato con oltre duemila alpini e circa 160 gagliardetti. I primi veronesi erano già arrivati in Carnia venerdì con auto e camper.

Anche alla luce di ciò, e dopo la delusione dell'assegnazione a Rimini dell'adunata 2020, il Consiglio Direttivo Sezionale ha deciso di ripensare alla candidatura della città scaligera per l’Adunata nazionale del 2022.

«Un’atmosfera incredibile: ci siamo sentiti a casa. Anche molti dei nostri alpini che a volte non sono soliti partecipare alle adunate hanno sentito forte il richiamo di Tolmezzo e della caserma Cantore e hanno sfilato oggi insieme a noi: il punto d’incontro è stata un’intera via di Penne nere veronesi», ha commentato a fine sfilata il presidente dell’ANA Verona Luciano Bertagnoli. «Davanti a questa dimostrazione di forze e presenza degli alpini veronesi al raduno di raggruppamento, nei prossimi giorni valutereremo se riproporre la candidatura per l’Adunata nazionale del 2022 come ringraziamento anche per questo attaccamento e questa passione delle Penne nere veronesi che si meriterebbero finalmente questo traguardo».

«Il plauso dell’amministrazione va alle Penne nere veronesi che anche in questa occasione hanno fatto sentire compatta la propria presenza e il proprio spirito di appartenenza», è il commento dell’assessore Marco Padovani che ha sfilato con gli alpini veronesi indossando il tricolore.

Insieme a lui, parecchi altri sindaci e rappresentanti istituzionali dei comuni della provincia. Inoltre, l’ex vicecomandante del Comfoter, Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, il generale Claudio Rondano che è stato anche a capo della sicurezza dell’Expo Milano. Immancabile, inoltre, lo storico cappellano delle Penne Nere veronesi don Rino Massella che ha festeggiato poche settimane fa il quarantesimo dell’ordinazione. Tra i partecipanti alla sfilata anche i generali Mario Castellani e Roberto Rossini.

Gli alpini veronesi hanno anche avvertito il lieve terremoto che ha colpito il Friuli, fortunatamente senza conseguenze.