Ieri il report che la Regione Veneto emette quotidianamente con il numero aggiornato dei casi di cittadini colpiti dal Coronavirus, ha visto per la provincia di Verona un incremento rispetto al bollettino di martedì di 7 nuovi ammalati.

Se infatti l’altro giorno i contagiati sul territorio scaligero erano 18 di cui solo 3 ricoverati, il bilancio ieri sera era profondamente cambiato: il numero complessivo degli infettati è di 25 veronesi di cui 9 con sintomi tali da dover essere ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Di questi nove, 4 sono attualmente assistiti nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Borgo Roma: oltre ai due ricoverati da diversi giorni (un medico cinquantenne dipendente della stessa Azienda ospedaliera e un ventiseienne veronese di origini indiane), ieri s’è aggiunto un altro medico (collega dell’altro ricoverato) e un cittadino che era in isolamento a casa, senza sintomi, ma che alla comparsa della febbre è stato trattenuto in reparto.

Anche qui, la buona notizia: «Sono tutti in buona salute», hanno fatto sapere dalla direzione dell’Azienda ospedaliera, «tanto che, è probabile, già domani due di loro saranno dimessi: stanno bene, sono guariti, possono tornare a casa».

N PROVINCIA. Dei complessivi 9 ricoverati veronesi, tre sono al Mater Salutis di Legnago (oltre alla signora arrivata al Pronto soccorso nello scorso fine settimana, si sono aggiunti ieri altri due contagiati) e due al Don Calabria di Negrar che, fino all’altro giorno, non aveva degenti per Coronavirus (non sono veronesi ma di province limitrofe alla nostra).

Camilla Ferro