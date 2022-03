Fuggiti con la madre da Leopoli: Damian e Zlata vanno a scuola alle Golosine

Iniziano a sedersi nei banchi delle scuole di Verona i bambini ucraini arrivati nelle ultime due settimane. Tra i piccoli che hanno cominciato o cominceranno fra pochi giorni ci sono Daminan di 9 anni e la sorellina Zlata di 5, arrivati da Leopoli con la loro mamma ai primi di marzo e ospiti di alcuni parenti che vivono in città da qualche anno. Entrambi, venerdì, hanno conosciuto i compagni di classe e le maestre e da questa mattina frequentano le aule dell'istituto comprensivo 12 delle Golosine, lui alla primaria dei Ciliegi, in quarta elementare, e lei alla scuola dell'infanzia.

«Al più grande abbiamo fornito un tablet da utilizzare durante le lezioni, sul quale è stato installato un software che decodifica la lingua a partire da una traccia vocale. Lui non parla l'italiano e nel plesso non ci sono bambini della stessa nazionalità, ma sono fiducioso che tutto andrà al meglio. La realtà della nostra scuola è già multiculturale, gli insegnanti sono attrezzati ad affrontare le classi cosiddette multilivello e gli alunni sono abituati a questa pluralità», spiega il dirigente scolastico Piergiorgio Sartori. Sia alla primaria che alla materna la prima accoglienza dei piccoli è stata calorosa. «Dell'arrivo a scuola di questi due bambini si è saputo solo un paio di giorni fa, ma nel giro di poche ore le famiglie e le maestre hanno mandato astucci, quaderni, matite e quant'altro. Adesso», anticipa il preside, «con la Rete Tante Tinte (che ha sede nel comprensivo 12 e di cui Sartori è il dirigente scolastico coordinatore, nda) attiveremo il processo di mediazione linguistica e culturale. E se dovessero arrivare altri alunni dall'Ucraina, penseremo a dei momenti ad hoc per farli proseguire con gli apprendimenti nella loro lingua madre».

L'istituto comprensivo delle Golosine, che ingloba cinque plessi dall'infanzia alle medie, ha messo a disposizione una sessantina di posti per i minori ucraini. Proprio per via del gran numero di profughi attesi in Veneto, un censimento delle scuole statali e paritarie disponibili ad accogliere bambini e ragazzi in fuga dalla guerra è stato avviato all'inizio di questa settimana dall'Ufficio scolastico regionale. «Quando si tratta di minori in obbligo scolastico la procedura di inserimento nel sistema d'istruzione è abbastanza veloce», spiega Sartori. In ogni caso «la settimana prossima noi presidi degli istituti comprensivi del Comune ci riuniamo per delineare le strategie di accoglienza».