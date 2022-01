«Foto hard, violenza, stalking. Ci sono troppi ragazzi a rischio»

Foto e video hard scambiati e fatti girare nelle chat degli amici senza pensarci. Ma se si tratta di adolescenti il limite della pedopornografia è presto superato. Ma anche violenza, spaccio e stalking, anche nella sua versione al femminile con ragazzine che non accettano la fine di una relazione. Il mondo del disagio giovanile è pieno di storie come queste e anche Verona negli ultimi tempi registra una escalation di reati.

Ad occuparsi del percorso di recupero di adolescenti e giovani è anche il Cipm, Centro italiano per la promozione della pediazione, guidato a livello nazionale dal professor Paolo Giulini e nel Triveneto dal dottor Giacomo Pelosato, criminologo clinico e specialista in psicologia e psicopedagogia forense, oltre che socio fondatore di Contras-Ti, Coordinamento nazionale trattamento e ricerca sull'aggressione sessuale.

Con la Questura. «Lavoriamo con adolescenti e giovani, e ci occupiamo anche di Casa Tenzon, comunità per donne autrici di reato. I ragazzi deviati arrivano da noi privatamente o inviati dagli avvocati, per i maggiorenni abbiamo anche attivato il protocollo Zeus con la Questura di Verona, a livello nazionale funziona da anni ma qui da noi è partito a luglio scorso e finora abbiamo seguito 25 persone», spiega Pelosato che opera assieme ad un team di persona che comprende il collega Daniele Piccoli.

In sostanza la Questura ammonisce tali soggetti autori di reato e li invita a fare un percorso di tipo psicologico, per lavorare sulla consapevolezza di quanto hanno commesso. «Dei soggetti che seguiamo otto o nove sono minorenni, e l’aspetto positivo è che abbiamo avuto zero reiterazioni di reato dopo l’avvio del percorso psicologico», conferma Pelosato. Quanta violenza I reati commessi dai giovani seguiti dal centro sono di vario tipo: si va dalla violenza domestica sui genitori o sui fratelli agli episodi di bullismo e prevaricazione sui coetanei, allo stalking nei confronti di ex fidanzati o fidanzate. Senza dimenticare il problema della pedopornografia che rimane molto diffuso.

«Abbiamo in cura un ragazzo che ha preso immagini e video espliciti della ragazza che lo ha lasciato e le ha girate a molti suoi amici per una sorte di vendetta nei confronti della sua ex, ma così facendo ha commesso un reato pedopornografico», va avanti il criminologo clinico, «purtroppo molti ragazzi non si rendono nemmeno conto che sul proprio telefonico hanno materiale ad altissimo rischio, non lo sanno loro e nemmeno i genitori a cui proviamo a rivolgerci con incontri e altro».

Ex pericolosi. Ma c’è anche l’adolescente che spaccia e ora è seguito da vicino con incontri settimanali, cercando anche di integrarlo in un ambiente lavorativo protetto. «All’interno degli ambulatori stiamo seguendo una ragazza ancora minorenne che ha commesso il reato di stalking nei confronti dell’ex fidanzato, non ha accetto la fine della loro relazione ed ha iniziato a seguirlo, chiamarlo di continuo e a scrivergli cose anche pesanti, di qui la denuncia del ragazzo».

Senza dimenticare il problema delle baby gang e dei gruppi più o meno organizzati. «È una questione rilevante con numeri sempre più alti, stiamo ragionando proprio in queste settimane per attivare a Verona una struttura residenziale specifica, capendo se ci possono essere le risorse adeguate».