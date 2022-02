Forza Italia verso Tosi: «Incontro per l'accordo»

Forza Italia stringe i tempi per l'accordo con Flavio Tosi candidato sindaco del Fare alle elezioni comunali di primavera. «Nei prossimi giorni ci incontreremo con lui e darò seguito a quanto deciso dal comitato provinciale del nostro partito». Il coordinatore regionale forzista Michele Zuin, assessore a Venezia, dà seguito alla decisione del partito a livello locale. E non la mette in dubbio, nonostante i "rumors" di possibili iniziative volte a far rientrare invece Forza Italia nella coalizione a sostegno della ricandidatura del sindaco Federico Sboarina, ora per Fratelli d'Italia, Lega, Verona Domani e Battiti.

Lo stesso Sboarina ha da poco rivolto un appello agli «amici di Forza Italia» al dialogo, per farli pure entrare nella coalizione. Forza Italia, infatti, fino a un paio d'anni fa era pure nella maggioranza in Comune, per Sboarina, ma poi ne era uscita. «Li aspettiamo con noi», ha detto il sindaco riferendosi a Forza Italia. Che però resta ferma, al momento. «Io ho ricevuto dal comitato provinciale il mandato di sondare la possibilità di un accordo politico con Tosi e nell'incontro che avremo a breve farò questo, con i dirigenti locali del partito», dice ancora Zuin, sottolineando poi che «di tutti questi passaggi tengo informato il tavolo nazionale del mio partito».

Intanto occhi puntati, nei corridoi della politica, sui movimenti di Stefano Valdegamberi, il consigliere regionale del Gruppo misto, ma eletto nella Lista Zaia, presidente di Vale Verona. Cioè l'associazione in cui sono confluiti gli esponenti di Famiglia è Futuro, guidati da Filippo Grigolini, ma che sta dialogando anche con Alberto Benetti, di Verona ci Crede, con l'ex consigliere regionale e comunale Mario Rossi, tutti di area cattolica. Ma anche con Lista Veneta Autonomia, del consigliere regionale Tomas Piccinini, con Futuroggi di Andrea Sartori.

Valdegamberi nei mesi scorsi aveva detto di essere pronto a candidarsi lui sindaco, auspicando però una riunificazione del centrodestra. Il che, per Sboarina, in larga parte è avvenuto. Ora il suo movimento potrebbe anche valutare di comporre una lista, ma nella coalizione per Sboarina. Tutto è in fase di valutazione. E sul fronte del centrosinistra unito, il candidato sindaco Damiano Tommasi sta ultimando il lavoro degli 11 tavoli tematici, per il programma.

Intanto, i sette parlamentari leghisti veronesi Vito Comencini, Lorenzo Fontana, Paolo Paternoster, Roberto Turri, Vania Valbusa, deputati, e poi Paolo Tosato e Cristiano Zuliani, senatori, sottolineano in una nota «le importanti ricadute sul territorio veronese, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie alle iniziative della Lega». E citano poi che «sono diventati realtà sette miliardi per tagliare le bollette, una parte dei quali destinata agli enti locali. Era una precisa richiesta del nostro segretario, Matteo Salvini. La segreteria provinciale della Lega, guidata dall'assessore Nicolò Zavarise, come commissari, cita poi «i novecento milioni per finanziare i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni e che - anche se in graduatoria - erano stati esclusi per i criteri previsti dal governo giallorosso. In particolare per la nostra provincia arriveranno gli attesi finanziamenti, circa 40 milioni, per i comuni di Bussolengo, Cerea, Negrar di Valpolicella, San Giovanni Lupatoto, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca, Zevio; oltre a quelli già finanziati. Va aggiunto», prosegue la nota, «che nel decreto Milleproroghe ci sono ulteriori buone notizie per il nostro territorio, come la proroga delle rate per le cartelle esattoriali. Grazie alla Lega si è anche avuto il via libera alla cassa integrazione per il mondo del turismo con la semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori, con il conseguente salvataggio di centinaia di imprese e lavoratori».

La Lega ricorda poi che «nei prossimi mesi in Parlamento la Lega darà battaglia per tutelare i sacrifici e il lavoro di migliaia di imprenditori e lavoratori balneari mentre i cittadini avranno l'occasione di cambiare la giustizia votando Sì a cinque referendum promossi dalla Lega e dal Partito Radicale»..