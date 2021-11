Forum sulla Sicurezza Stradale 2021, dalle 10 in diretta streaming con gli esperti

A4 Holding S.p.A. e Gruppo editoriale Athesis annunciano il Forum sulla Sicurezza Stradale 2021, un evento per promuovere la sicurezza sulle strade.

La voglia di ripartire c’è, soprattutto in sicurezza. È questa la missione di A4 Holding che il Gruppo Athesis ha scelto di sostenere organizzando insieme il forum digitale 2021 sulla sicurezza stradale.

Oggi, 30 novembre dalle ore 10 si svolgerà l’edizione 2021 del Forum Sicurezza Stradale di A4 Holding, un susseguirsi di interventi, storie di aziende, istituzioni, enti e associazioni del territorio e testimonial in diretta dal centro di produzione del Gruppo Athesis a Verona. L’evento sarà trasmesso in streaming su siti e pagine Facebook delle testate di Athesis (L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi), sul sito di Telemantova e relativa pagina Facebook, sui social di A4 Holding e sulle pagine Veneto e Lombardia del sito ANSA.it. L’evento andrà in onda in differita su Telearena e Telemantova.

Il forum prevede una serie di interventi a partire dalle ore 10. Ad aprire i lavori Mario Puliero, direttore di Telearena e Radio Verona, che introdurrà il primo panel dedicato agli obiettivi e agli impegni per la sicurezza in strada con gli interventi di Gonzalo Alcalde Rodriguez, presidente di A4 Holding, Alessia Rotta, deputata e presidente della Commissione Ambiente Territorio Lavori Pubblici e Elisa De Berti Vicepresidente della Regione Veneto nonché assessore ai trasporti e le infrastrutture.

Il programma della giornata prosegue con una tavola rotonda moderata dal direttore de Il Giornale di Vicenza, Luca Ancetti, in cui si confronteranno esperti come Riccardo Rossi del MOBE Centro Studi “Mobility and Behavior” – Università di Padova, Giulio Maternini, direttore del CESCAM Centro Studi Città Amica – Università di Brescia e Marco Muraro Direttore Commerciale di Roadlink e membro di Visione Sicurezza.

È prevista, poi, la presentazione dei dati dell’Osservatorio Stili di Guida da parte del Direttore Generale di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, Bruno Chiari. A seguire Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari di Polizia e comandante della Polizia Stradale di Verona, Luigi Altamura, comandante Polizia Locale di Verona, Luca Baldani Guerra, Coordinatore Sistema Categorie di Confartigianato Imprese Verona, Maurizio Petris, Responsabile provinciale sistema mobilità Confartigianato Vicenza e Maurizio Acri, amministratore delegato di Vetrocar si confronteranno sul tema “Scollegati dalle cattive abitudini: smartphone e altri comportamenti pericolosi” moderati da Maurizio Cattaneo, direttore de L’Arena e Bresciaoggi.

Il Forum si concluderà con due interviste a cura di Mario Puliero: la prima al presidente dell’Associazione Verona Strada Sicura, Massimiliano Maculan, e la seconda a Stefano Raimondi, pluricampione paraolimpico con la sua personale esperienza e storia di ripartenza. Il Forum sulla sicurezza stradale è organizzato da A4 Holding, promosso da Gruppo editoriale Athesis, con la partecipazione di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, CESCAM dell’Università di Brescia, Centro Studi MoBe dell’Università di Padova, Confartigianato Verona e Vicenza, Roadlink, Verona Strada Sicura e con il contributo di VetroCar. Media Partner ANSA.