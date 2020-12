Forti nevicate sulle montagne del Veneto: pericolo valanghe a livello 4

Complici le forti nevicate nella notte sulle montagne del Veneto il pericolo valanghe è forte (livello 4). Secondo l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) a 2000 metri di quota sono stimati apporti che, domenica sera, saranno intorno ai 200 cm di neve fresca nelle Dolomiti settentrionali, 240 centimetri nelle Dolomiti meridionali e di 80-100 cm a 1500 metri nelle Prealpi. Il limite della neve varia da 1000-1500 metri nelle Dolomiti a 1800 metri nelle Prealpi. Domenica è previsto in discesa a 1000 metri circa.

Con questa situazione nella giornata di oggi, quindi, il grado di pericolo valanghe è 4-forte nelle Dolomiti e 3 - marcato nelle Prealpi. Saranno da aspettarsi grandi valanghe spontanee lungo i pendii ripidi e i canaloni abituali in tutte le esposizioni. Le valanghe, nei siti noti, potranno raggiungere il fondovalle. La pioggia fino in quota nelle Prealpi, fonderà la neve caduta in settimana con possibili singole grandi valanghe di neve umida. Domenica, possibile aumento del pericolo (grado 5).