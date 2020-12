Terremoto in Croazia, Petrinja distrutta come L'Aquila nel 2009. In partenza gli aiuti dal Veneto

AGGIORNAMENTO ORE 14.30

Dopo la violenta scossa di magnitudo 6.3 delle 12.20 (stessa ora italiana), la Croazia centrale è stata attraversata da uno sciame di altre scosse minori, la più forte delle quali è stata alle 13.34 di magnitudo 4.5, con epicentro 14 km da Sisak, cittadina non lontata da Petrinja, la località che ha registrato i danni maggiori per il terremoto odierno. Ne danno notizia i media regionali

Alle 14.12 un altro terremoto ha avuto come epicentro il Veronese.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30

Stando ai media locali, a Petrinja tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Non si ha notizia per ora di altre eventuali vittime. La popolazione impaurita si è riversata sulle strade e in luoghi all’aperto.

La centrale nucleare di Krsko in Slovenia è stata chiusa per precauzione dopo la forte scossa di terremoto registrata in Croazia.

Bottacin (assessore Protezione Civile del Veneto): "Nessun danno in Veneto e Friuli, già disponibili ad andare in soccorso della Croazia con la nostra colonna mobile. Intensità simile a quella del terremoto dell'Aquila. Pronti a partire i vigili del fuoco".

A Petrinja mezza città è stata distrutta dal terremoto di oggi. Lo ha detto il sindaco Darinko Dumbovic, che ha lanciato un appello a inviare aiuti urgenti. In particolare vigili del fuoco e specialisti di catastrofi. «Non sappiamo se vi sono morti o feriti», ha aggiunto il sindaco, che ha parlato di panico in città, con la gente che cerca di mettersi in contatto con i parenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45

Si temono morti nelle città di Petrinja e Sisak. Ora si parla di magnitudo 6.5.

L’epicentro del forte terremoto in Croazia è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina

ORE 12.20

Una forte scossa di terremoto è stata sentita distintamente nel Veronese (segnalazioni dalla città e dalla bassa) attorno alle 12.20. Avvertita anche in gran parte del Veneto, segnalazioni dalla Lombardia e persino dalle Marche.

L'epicentro dovrebbe essere nella zona di Zagrabia, in Croazia, si parla di una magnitudo superiore ai 6.0.