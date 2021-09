Fissate le domeniche senz'auto a Verona e in altri 14 comuni

Sono state fissate, in modo coordinato tra Verona e i Comuni limitrofi, le date delle sette domeniche ecologiche previste dalle delibere della Giunta della Regione del Veneto.

I comuni coinvolti oltre a Verona sono Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona e Villafranca.

14 novembre

16 gennaio i

30 gennaio

20 febbraio (con la sola eccezione di Bussolengo per i festeggiamenti del Santo Patrono)

13 marzo

20 marzo

3 aprile.

Il blocco del traffico non interesserà l'intero territorio di ogni Comune ma solo alcune zone, mentre su tutte le strade extraurbane dei 15 Comuni interessati i limiti di velocità verranno abbassati di 20 chilometri orari. Una limitazione che verrebbe adottata anche nei momenti in cui l’allarme per le Pm 10 risulti pari ad arancione o rosso.