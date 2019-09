Lunedì 23 settembre partiranno i lavori per la realizzazione della filovia in Borgo Roma: la via interessata in questa prima tratta è via Comacchio, per due mesi di lavori. Successivamente i cantieri si sposteranno in via Tunisi (nei mesi di novembre-dicembre) e piazzale Scuro (a gennaio-febbraio 2020).

In via Comacchio la sede stradale sarà ricostruita e saranno realizzate le banchine di fermata della filovia. Nel primo tratto di via Comacchio (partendo da via San Giacomo) si lavorerà su due semicarreggiate lasciando quindi un senso di marcia che parte da via San Giacomo verso le scuole. Nel tratto invece attualmente sterrato non sarà consentito il transito di veicoli e il cantiere occuperà la sede stradale. Nel tratto finale di via Comacchio verso via Tunisi saranno mantenuti i passaggi pedonali più importanti.

Per l'inizio dell'anno scolastico Amt con il Comune di Verona, la Polizia Municipale, Atv e Amia hanno incontrato i dirigenti scolastici degli Istituti interessati dai cantieri, Einaudi-Galilei, primaria Giuliari e media Meneghetti. Nonostante gli attraversamenti pedonali in via Comacchio siano garantiti e mantenuti, nella riunione con i dirigenti scolastici è stato deciso di spostare l'accesso e l'uscita alle scuole Einaudi-Galilei in via San Giacomo, quindi dalla parte posteriore della scuola, lato parco. Pattuglie della Polizia Municipale saranno presenti vicino alle scuole, sia all'ingresso che all'uscita degli studenti, disponibili a spiegare la viabilità sui cantieri ai genitori.

Una volta realizzata la filovia sarà presente un marciapiede a ridosso del Galilei, ci sarà una corsia riservata per la filovia verso il centro, videosorvegliata, e due banchine di fermata (una per ogni senso di marcia).

PROSSIME ASSEMBLEE PUBBLICHE. Martedì 24 settembre e giovedì 26 settembre, alle 20.30, si terranno due assemblee pubbliche organizzate dalla Prima Circoscrizione. Martedì 24 settembre, nella Sala Lodi di via San Giovanni in Valle, 13/b si illustrerà il progetto in particolare nel quartiere Veronetta, zone Via San Paolo, Via Santa Toscana, Via San Nazaro, Via XX Settembre, Vicolo Terrà, Via dell'Artigliere. Giovedì 26 settembre, nella Sala ATER di Piazza Pozza, si illustrerà il progetto in particolar modo nelle zone Stazione Porta Nuova, Via Giberti, Via Valverde, Piazza Bra, Stradone Maffei, Via Leoni, Piazzale XXV Aprile, Via Città di Nimes, Piazza Renato Simoni, Via Scalzi, Corso Cavour, Castelvecchio.