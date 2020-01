Nuovi lavori per il filobus.

Ora tocca a viale Dal Cero e al centro.

Verrà realizzata, fa sapere Amt-Opera Filovia, una nuova condotta fognaria per poter collegare i sottopassi della circonvallazione esterna di Verona.

Da lunedì 13 gennaio inizieranno le attività di cantiere in viale dal Cero: ci sarà il restringimento della carreggiata a una sola corsia, per circa 40 metri, in direzione Porta Palio nel tratto precedente l'incrocio con via Città di Nimes e per una ventina di metri nel tratto successivo all'incrocio.

Successivamente il cantiere interesserà anche via Città di Nimes e la carreggiata sud di viale Dal Cero in direzione Porta Nuova: la durata complessiva degli interventi è di circa 4 mesi.

I LAVORI IN CENTRO

A partire da mercoledì 15 gennaio invece avranno inizio attività di scavo in centro per l'esecuzione di sondaggi finalizzati alla «caratterizzazione dei terreni nelle tratte stradali oggetto di futuro intervento per il passaggio di Opera Filovia».

I cantieri saranno di massimo quattro ore ciascuno, con deviazioni al traffico che dovrebbero essere non particolarmente drastiche. Ecco dove saranno

Mercoledì 15 gennaio: Via della Casa, Via Carmelitani Scalzi, Corso Cavour

Giovedi 16: Corso Cavour, Stradone Porta Palio, Piazzale Vittorio Veneto

Venerdì 17: Via IV Novembre, Via XXIV Maggio

Lunedi 20: Via della Valverde, Via Giberti

Martedì 21: Via degli Alpini, Corso Porta Nuova

Mercoledì 22: Stradone Scipione, Stradone San Fermo