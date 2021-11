Fieracavalli entra nel vivo: la cerimonia di inaugurazione

Fieracavalli entra nel vivo: alle 12, la cerimonia di inaugurazione davanti al padiglione 4 con il presidente di Veronafiere Maurizio Danese, Francesco Battistoni, sottosegretario del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Verona Federico Sboarina, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Marco Di Paola, presidente della Fise-Federazione italiana sport equestri.

Due weekend di nuovo in presenza (dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre) del salone di riferimento per il mondo del cavallo, dedicati ad appassionati, sportivi, operatori del settore e famiglie. In fiera a Verona saranno presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 Paesi su 25 mila metri quadrati, con buyer in arrivo da 18 nazioni.