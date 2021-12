Feste e cene di Natale, corsa ai tamponi. I nuovi punti in cui è possibile eseguire i test anche durante le festività

Natale è alle porte ed è corsa ai tamponi, in particolare a quelli fai-da-te, che in queste ore sono introvabili. Le farmacie sono prese d'assalto anche per l'esecuzione in loco dei test: «In media, la richiesta è aumentata del 10 per cento», fa sapere Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona.

Fra città e provincia, quelle attrezzate con punti tampone sono 192 e sono le più gettonate: non è raro vedere all'esterno la fila di persone in attesa del proprio turno. Essendo d'obbligo la prenotazione, trovare posto a stretto giro è un'utopia. In vista delle lunghe ore da trascorrere a tavola con parenti e amici, si prova ad attrezzarsi al meglio per proteggersi e proteggere gli altri. Ma la forte richiesta è dettata anche dai numeri in risalita dei contagi e per questo motivo, per chi ha l'impegnativa del medico di base necessaria per rivolgersi a uno dei centri tampone della Ulss 9, ci sarà la possibilità di eseguire il test anche il 25 e 26 dicembre e senza bisogno di prenotare. Il giorno di Natale è operativo il centro tamponi di Raldon con orario 13-19. A Santo Stefano sono operativi lo stesso punto a Raldon, dalle 7 alle 19, e il centro tamponi di Bussolengo sempre dalle 7 alle 19.

Da lunedì 27 l’Ulss potenzia il numero dei centri tampone e delle corsie operative all'interno degli stessi, con l'obiettivo di raddoppiare la capacità di esecuzione dei test. La prima novità riguarda il centro tamponi drive-in di via Pasteur che diventerà pedonale e almeno fino alla fine delle vacanze di Natale accoglierà tutti gli utenti purché muniti della prenotazione e dell'impegnativa del medico di base. L'orario verrà esteso dalle 7 alle 24 dal lunedì alla domenica (tranne il 6 gennaio, quando sarà fino alle 23). L

a seconda novità è l'estensione dell'orario del punto tamponi di Bussolengo, che sarà operativo fino alle 22. La terza è l'apertura di due nuovi centri tampone a Cologna Veneta (in via Veneto) e a Caprino (in via Padre Camis): quello di Cologna sarà drive-in, ad accesso libero, aperto dal lunedì alla domenica con orario dalle 7 alle 19; quello di Caprino sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 con accesso solo con prenotazione.

L’1 gennaio è aperto solo il centro tamponi di Raldon, nel pomeriggio dalle 13 alle 19. Il 6 gennaio sono tutti aperti, escluso il punto tamponi di Malcesine, e per tutti l'orario sarà dalle 7 alle 19, a eccezione del centro di via Pasteur, aperto fino alle 23. Dall’Ulss 9 fanno sapere che l'est veronese e la bassa veronese sono stati potenziati per sgravare i centri di San Bonifacio e Legnago, mentre il nuovo punto di Caprino compenserà le giornate di chiusura di Malcesine a favore delle scuole della zona Baldo-Garda.

Un tetris, insomma, reso possibile «grazie agli sforzi del personale, che in diversi casi ha rinunciato alle ferie». Nel frattempo è corsa ai test nasali in autosomministrazione, il cui utilizzo non prevede la comunicazione dell'esito al sistema sanitario. Ma niente, nelle farmacie sono andati a ruba. «Usarli prima di pranzi e cene in famiglia è un segno di responsabilità, ma siccome il tracciamento viene a mancare, raccomandiamo a chi dovesse risultare positivo di contattare il medico di base per avviare la procedura», afferma Federico Realdon, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Verona.