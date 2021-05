Festa rosa dopo il lockdown Ma tutti con la mascherina

C’è chi balla. Persino l’attempato signore in giacca e cravatta, con compagna (più composta) al fianco, accenna passi di danza. La giornata, stando ai protocolli Covid è «gialla». In realtà è «rosa», colore non contemplato dal Comitato tecnico-scientifico, né dai decreti. «È la prima volta che vedo tutte queste persone insieme. Sarà che il “Giro“ è sempre fantastico ma questo mi appare come un segno di fiducia dopo un periodo difficilissimo», dice Ines D’Incecco, venuta da Pescara, in fila tra le casette degli sponsor al Villaggio allestito in piazza Bra. Mancano più di due ore al trionfo di Giacomo Nizzolo. Corso Porta Nuova registra un certo tasso di «assembramento», forse inevitabile. Ma tutti indossano la mascherina di rigore. Piazza Bra, rimbombante di musica e con il maxischermo a scandire i chilometri della «tappa dantesca» Ravenna-Verona, è affollata e ordinata. Tutti in fila all’ingresso dell’area transennata (accesso con autocertificazione e misurazione della temperatura) per conquistare cappellini e acquistare le magliette ufficiali del centoquattresimo «Giro d’Italia». Villaggio La città, anche se per poche ore, torna «sottosopra» com’era in occasione degli eventi prima dell’offensiva del Covid. Sembra strano persino il messaggio che, sul bus, avverte tutti i conducenti: «Alle 13 scatta la “fase 2“», ovvero la deviazione temporanea di gran parte delle linee. Gianni, arrivato da Mantova, riassume il pensiero di molti: «Solo pochi mesi fa non avrei mai pensato di potere trovarmi qui». Festa È la giornata del ciclismo. E spuntano in mostra, all’edicola di Paolo Garnero, in Bra, anche le bottiglie firmate Moser, inteso come il mito Francesco Moser. Una, denominazione «Mangiasassi», è dedicata alla Parigi -Rubaix e fa bella mostra tra giornali e riviste. «Ci siamo conosciuti quasi per caso, complice una vacanza di famiglia nel suo Maso Varth in Trentino, poi siamo rimasti in contatto: una volta all’anno gli faccio visita per una provvista di vini. Purtroppo», osserva l’edicolante, «quest’anno l’appuntamento è saltato, per ovvi motivi...». Si muove la città, per la prima volta popolata densamente di «forestieri». «Ho venduto anche diversi magneti dedicati a Verona, cosa che non accadeva da tempo», spiega un rivenditore della Bra. «Un addetto della “Carovana Rosa“ mi ha confessato di doverne acquistare uno per ogni città, “per la mamma“». E anche questo è il Giro. Meccanismi. Alle 8 del mattino, spiegano i «veterani» della piazza nel cuore della città, «c’erano solo transenne e materiale accatastato. In poche ore è sorto un villaggio... ci sanno fare». L’area oltre Porta Nuova, il traguardo, è presidiata e invalicabile senza un accredito. La vigilanza delle forze dell’ordine è discreta quanto inflessibile. «Giusto il tempo delle premiazioni, poi si comincerà a smontare tutto», spiega Davide, uno dei tecnici della «Squadra Rosa». Solidarietà Dal palco arrivano musica «a palla» e parole. Incluso il messaggio di solidarietà di Max Laudadio, vecchia conoscenza artistica di Verona, a favore del Sermig, l’«Arsenale della Pace» fondato nel 1964 da Ernesto Olivero e dalla moglie per promuovere giustizia e sviluppo, attualmente attivo con 3.680 progetti. «Serve un milione al giorno», spiega, «ma la Provvidenza si manifesta e la corsa continua». Viabilità Qualche coda c’è stata soprattutto, a dispetto dei pubblicizzatissimi divieti, nella zona Sud della città. C’erano la folla da tenere «distanziata» e il traffico. «Avevamo in campo oltre cento operatori, sappiamo di avere fatto il meglio, incassando i complimenti dell’organizzazione del “Giro“, persone che ci dicono come “a Verona ci si senta a casa“», commenta a fine giornata il comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura. «Pazienza per qualche “leone da tastiera“, persone alle quali mai nessuna soluzione andrà bene. Siamo più orgogliosi che mai di avere contribuito alla ripartenza della città. È il primo appuntamento, altri ne verranno. Bene così, per Verona». In viaggio «C’è tanto interesse, si capisce quanto le persone vogliano riprendere una vita normale». Mara Beri, giovanissima, è già una «veterana» del Giro, e presidia il banco dedicato alla «corsa Rosa». «Seguo la carovana, dalla prima all’ultima tappa e non è la prima volta. Fatica? Certo, ma Verona, per esempio, è sempre bellissima». Grazie.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA