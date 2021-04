Festa della Liberazione, un'altra cerimonia senza pubblico in Bra e in Gran Guardia

Oggi, in occasione del 76° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, alle 10 in piazza Bra, il sindaco Federico Sboarina deporrà le corone davanti ai monumenti ai caduti di tutte le guerre, al partigiano e alla targa dei deportati nei campi di sterminio. Sempre per celebrare la Liberazione, alle 10.15, in Gran Guardia, ci saranno gli interventi delle autorità. Non è ammessa la presenza del pubblico mal sito del Comune di Verona, sarà visibile l'intera cerimonia.

Liberazione senza i tradizionali cortei, staffetta di iniziative online dell’Anpi anche a libello nazionale. Previste celebrazioni con Mattarella e Draghi all’Altare della patria e al Quirinale. Il presidente della Repubblica richiama a «unità, coesione e riconciliazione» per la «rinascita».

Sergio Mattarella, dopo un meditato silenzio dalla nascita del governo Draghi, fa di nuovo sentire la sua voce super partes richiamando politica e cittadini ad una piena comprensione dell’emergenza pandemica e della crisi sociale ed economica. E lo fa in occasione della festa della Liberazione volando alto, senza entrare nelle dinamiche politiche, ma consapevole che sulla graduale uscita dalle restrizioni Covid e la buona impostazione del piano Recovery l’Italia si gioca in pochi mesi il proprio futuro.

«Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione Repubblicana furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese», premette il presidente della Repubblica in un messaggio inviato , in occasione del 76° anniversario della Liberazione, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Ma lo spunto del passato viene attualizzato dal capo dello Stato: «Ora più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che, dal Risorgimento alla Resistenza, ha portato alla rinascita dell’Italia».

Mattarella ha voluto essere chiaro nel ricordo, quasi ad anticipare i refoli negazionisti che ormai da anni si manifestano intorno alla lotta di liberazione dal nazi-fascismo: «Dobbiamo ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti - ha sottolineato - furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta».