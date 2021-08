Ferragosto record: la giornata più calda dell'anno in Veneto. A Roverchiara punta di 37,3°, ma sono in arrivo i temporali

È stata la giornata più calda dell’anno quella di Ferragosto in Veneto. La massima più elevata finora in questa estate sono i 37,4 gradi rilevati a Castelnuovo Bariano, nel rodigino. Un valore avvicinato in altre due stazioni, 37,3 gradi di Roverchiara ( Verona), e 37,1 di Ospedaletto Euganeo (Padova), località racchiuse in un fazzoletto di chilometri a sud ovest della regione, dove è stata più forte l’influenza delle isoterme caldissime spintesi verso Nord con l’anticiclone africano.

I dati sono quelli esposti in automatico (senza validazione preventiva) dalle centraline dell’agenzia Arpav. Non si tratta di valori di caldo superiori a quelli storici della regione Tra le città di pianura, la più calda è stata Treviso, con 36.3, gradi, seguita da Verona (36.3), Vicenza (35,6) Padova (34.5,) e Venezia (33). Per le località in quota, la massima odierna di Cortina è stata di 25 gradi.

Per oggi, in serata per Verona, sono attese precipitazioni sparse sul Veneto. Secondo il meteo della Protezione civile, che classifica la regione ad allerta gialla, potrebbero esserci forti temporali e grandinate ma anche forti raffiche di vento I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.