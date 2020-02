Appuntamento «in alta quota» sabato 22 febbraio alle 21, a Veronetta, nella sala conferenze della sede del Cai in via Santa Toscana, vicino a Porta Vescovo. Ospite Fausto De Stefani, 67 anni, alpinista mantovano, il secondo italiano dopo Rheinhold Messner a scalare tutti e 14 gli Ottomila.

Nell’incontro, aperto a tutti, De Stefani parlerà del progetto umanitario «Rarahil Memorial School» in Nepal, a Kirtipur, una cittadina non lontana da Kathmandu. De Stefani è fondatore di Mountain Wilderness e ora si dedica ad attività divulgative sulle problematiche legate all’ambiente e da oltre vent’anni è costantemente e intensamente impegnato a sostenere e sviluppare la Rarahil Memorial School, un’istituzione scolastica e di formazione che dalla sua fondazione nel 1992 è in continua crescita e sviluppo. Al nucleo originario di aule, refettorio e convitto si sono aggiunti nel corso del tempo auditorium, centro sportivo, laboratori di biologia, fisica, chimica e un centro sanitario. La serata sarà accompagnata da immagini e video.

Enrico Giardini