Fatti, storie e personaggi: domani con L'Arena l'inserto speciale sul 2020

Il 2020 che si sta chiudendo passerà alla storia in tutto il mondo come l’anno del Covid 19: la pandemia che ha cambiato le nostre vite e il mondo è il filo rosso che unisce le 56 pagine dell’inserto speciale del settimanale The Week, in edicola con L’Arena domani, mercoledì 30 dicembre.

Dai primi casi tra febbraio e marzo al dramma delle tante vittime del coronavirus nel corso della primavera e poi dell’autunno, fino alle speranze recenti legate all’arrivo del vaccino tanto atteso, che dovrebbe scacciare l’incubo che ha segnato gli ultimi dodici mesi a Verona e provincia. Si comincia in febbraio con il primo morto in Italia per il Covid, un anziano veneto. Nel giro di due settimane scatta un evento storico, la prima chiusura totale del Paese, il lockdown, per fermare l’epidemia.

L’Italia si blocca, le ricadute sull’economia sono disastrose, ma a colpi di Dpcm da maggio si torna a respirare, con il calo dei contagi e il ritorno a una normalità segnata però sempre dall’uso di mascherine e dal distanziamento. Sembra tutto passato nel corso dell’estate, ma a settembre, con il rientro in classe degli studenti e la ripresa delle attività il virus torna a riaffacciarsi con forza. Dopo il lockdown, gli italiani scoprono la divisione per colori.

Verona è in zona gialla, ma il Covid circola forse più di prima, almeno a giudicare dalle tante vittime di queste ultime settimane. Infine, il Natale, con il nuovo lockdown che sta segnando queste festività, fino all’Epifania. Ma sono tanti i fatti e le storie da ricordare di questo 2020, che vede la scomparsa di due campioni come Maradona e Paolo Rossi, ma anche di Mariolino Corso. E poi i disastri del maltempo, che colpisce più volte Verona, gli incidenti, la rielezione a presidente del Veneto di Luca Zaia, le vicende curiose e quelle speciali dei tanti veronesi che con i loro gesti hanno contribuito a rendere il 2020 un anno da ricordare. •