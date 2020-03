Farmacisti in prima linea «Presidio per i veronesi»

Alessandra Galetto Farmacisti in prima linea. In questa situazione di emergenza, con gran parte della popolazione allarmata dal rischio di contagio per Coronavirus, è un ruolo di primo piano quello svolto dai 1.400 farmacisti veronesi insieme ai loro collaboratori che, oltre al lavoro ordinario, stanno svolgendo anche un fondamentale servizio sociale, di contatto e consiglio e spesso rassicurazione della popolazione. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’Ordine dei farmacisti veronesi Federico Realdon, che è anche presidente della Consulta dell’Ordine del Veneto (rappresentante, in questo senso, di circa 7mila farmacisti). «Da settimane tutti i colleghi sono impegnati in prima persona a fronteggiare l’emergenza», spiega Realdon. «Tutti lo facciamo con serietà, impegno e spirito di collaborazione in un momento difficile. Siamo però profondamente amareggiati nel vedere che, a fronte della nostra disponibilità attiva, da parte delle istituzioni è mancato il coinvolgimento nei confronti della nostra categoria. Al tavolo di Protezione civile convocato a Marghera, dove erano presenti i rappresentai delle varie categoria coinvolte, noi come Ordine dei farmacisti non siamo stati convocati: una mancanza avvertita da molti miei colleghi come un segnale davvero grave. In quanto presidente della Consulta ho inviato una lettera in Regione proprio per far presente il fatto e chiedere invece un forte ed effettivo coinvolgimento dell’Ordine». Tutto al contrario il dottor Realdon, a nome di tutto la categoria, ringrazia per l’attenzione il prefetto Donato Cafagna che, a proposito dell’emergenza, ha ricevuto i rappresentati dell’Ordine e ha poi inviato una lettera di ringraziamento e sostegno per il loro lavoro. Non c’è dubbio infatti che le farmacie, in questo momento, ma in generale anche fuori dall’emergenza, sono il primo punto di riferimento sul territorio per il cittadino, presidi fondamentali ai quali la popolazione si rivolge non solo per acquistare le medicine necessarie, ma anche spesso per avere consigli e indicazioni. Tanto più dunque il ruolo svolto dai farmacisti in una situazione delicata come quella attuale ha un fondamentale risvolto in termini sociali e per la salute pubblica. Ma come vivono allora i farmacisti questo difficile momento? «Si tratta certamente di un momento di grande tensione e incertezza», prosegue il dottor Realdon. «Siamo infatti tutti impegnati nell’attività di spiegazione e informazione circa le indicazioni arrivate dalle autorità in merito ai comportamenti consigliati contro il Coronavirus: norme certo diramate, ma che moltissimi cittadini vengono a chiederci. Insomma una sorta di consulenza gratuita. Quanto all’aspetto pratico, le maggiori richieste sono quelle di mascherine e gel igienizzanti che ora stanno tornando sul mercato». •