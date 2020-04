Nella conferenza stampa in streaming con il sindaco presenti anche dottor Carlo Pomari, responsabile del Servizio di Pneumologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar, e Massimo Guerriero, biostatistico. Inoltre si sono aggiunti a conferenza in corso: Albino Poli, ordinario di Igiene Università di Verona direttore di diagnostica e sanità pubblica, Claudio Micheletto, direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera e Gaspare Crimi, direttore sanitario protempore Ulss 9

Il sindaco inizia la diretta con un commento sul nuovo decreto del governo. Tutti i provvedimenti prorogati fino al 3 maggio con alcune novità. "Le novità riguardano per esempio la possibilità di fare commercio con distributore automatici, commercio al dettaglio di cartolibreria, libri e vestiti per bambini".

"Ho fatto predisporre nuova ordinanza di proroga fino al 3 maggio su mobilità e traffico: parcheggio stalli blu e bianchi senza limiti di orario ecc".

"Per altri provvedimenti sto valutando assieme alla comunità scientifica e sto aspettando alcuni dati anche per allinearci con la Regione".

Numero contagi: "Il bollettino azienda zero porta un numero rilevante: numero contagi aumentato di 128 unità. Ma la comunicazione deve essere corretta: contagi elevati da un lato ma c'è da dire che una parte di questi numeri sono dovuti al crescente numero di tamponi e al fatto che sono localizzati in comunità chiuse. Contagi molto localizzati dove si concentrano tante persone rispetto a settimane fa quando erano invece molto più diffusi sul territorio".

"La Fase 2 dovrà essere fondamentale per la ripresa. Ma presuppone conoscenza dati e situazione. Nei prossimi giorni partiremo con un'indagine epidemiologica, su base volontaria, alla quale speriamo che i veronesi parteciperanno perché ci permetterà di avere strumenti per affrontare con le scelte più corrette la fase due e ripartire prima per tornare alla normalità".

"Il punto di partenza per ripartire è conoscere il nemico. Il virus lo abbiamo affrontato in modo emergenziale, da adesso lo affronteremo in modo scientifico"

Il professor Pomari: " Don Calabria ospedale di cura ma anche di ricerca. E inizieremo un'indagine epidemiologica che avrà grande importanza per le scelte future. L'ospedale ha messo a disposizione mezzi, persone e spazi".

Guerriero: "I dati che abbiamo a disposizione ci permettono di misurare in modo compiuto la punta dell'iceberg. Ci manca sapere adesso quanto grande sia l'iceberg. Da qui l'idea di fare una ricerca per scoprire quanto è vasta la parte sommersa. Abbiamo bisogno di un campione di veronesi, duemila persone all'incirca (età superiore ai 10 anni, con il consenso e preso a caso), al quale chiederemo la sintomatologia legata al covid-19 eventualmente registrata negli ultimi 30 giorni, faremo tampone e preleveremo ii sangue. Da qui capiremo quanti sono gli asintomatici positivi a covid-19, cioè persone entrate in contatto con il virus senza saperlo. Valuteremo anche le persone sane, coloro che non sono mai venute a contatto con il virus. Questo perché potrebbero essere i soggetti che si potrebbero contagiare in futuro e quindi in un un'eventuale Fase 2". La raccolta dei dati partirà dalla settimana prossima.

Al progetto per preparare la strada alla Fase 2 partecipa anche l'università. Albino Poli, ordinario di Igiene Università di Verona direttore di diagnostica e sanità pubblica. "Questo è un progetto di ricerca che ha come obiettivo di studiare alcune caratteristiche dei test che vengono utilizzati per fare diagnosi positive del coronavirus . Poco noti perché in letteratura ci sono poche informazioni sulla popolazione in generale. Questa ricerca si pone di porre le basi per una eventuale e successiva estensione di queste metodologie di indagine sulla popolazione che potrebbero servire nella Fase 2".

Claudio Micheletto, direttore della pneumologia dell'azienda ospedaliera. "Fatto un gran lavoro e messo insieme una grande organizzazione. Da clinico dico che la fase 2 esiste anche per la sanità, che ha bisogno di riprendere la sua vita normale, ci sono pazienti tumorali da operare, ci sono i diabetici e gli asmatici e così via. Anche per noi avere questi dati è importante. Per fare percorsi differenziati a seconda dei soggetti, positivi o meno. La sanità veronese ha bisogno di ripartire. Ora gli accessi ai pronto soccorso per fortuna sono calati, possiamo dedicarci anche ad altro tipo di pazienti e patologie, ma c'è bisogno di saper organizzare un iter diagnostico terapeutico per tutti i veronesi che ne avranno bisogno in una fase 2".

Gaspare Crimi, direttore sanitario protempore Ulss 9. "Guardiamo con grande interesse a questa ricerca anche perché siamo la prima città a partire con questa Fase 2 e a ragionare su una malattia nuova. Ora mettiamo le basi per capire i bisogni dei nostri cittadini. Una ricerca scientifica che permetterà di aiutare le strutture a dare salute ai veneti e a i veronesi".