A lungo atteso, tra polemiche e rimandi, il nome del nuovo direttore artistico delle rassegne teatrali del Comune è arrivato alla vigilia del debutto dello spettacolo di prosa più atteso di questa Estate Teatrale, il Moby Dick di Melville nell’adattamento di Franco Branciaroli che stasera va in scena in prima nazionale al teatro Romano: l’incarico andrà a Carlo Mangolini. E sarà per la lunga attesa di questa nomina, che aveva visto tra i candidati anche i veronesi Paolo Valerio e Alessandro Anderloni, sarà per le incertezze che ancora gravano su quanto accadrà ora e nei prossimi mesi, fatto sta che la vera balena bianca in pochi minuti, ieri, in Comune, non era certo quella di Melville: già il clima teso della conferenza stampa di presentazione dello spettacolo, con l’assessore Briani a fianco dell’attuale direttore artistico Gian Paolo Savorelli, lasciava intuire che un altro Pequod, un’altra imbarcazione, stesse affrontando flutti perigliosi.

Fatto sta, pochi minuti dopo la conclusione della presentazione di Moby Dick, l’assessore Briani ha esordito: «Voglio premettere che la commissione incaricata ha lavorato in totale autonomia e piena sintonia: il candidato designato, dei 21 che hanno inviato il loro curriculum, è Carlo Mangolini. Cinquantenne, nato a Sabaudia ma residente a Castelfranco Veneto, entrerà in carica a settembre: fino a metà luglio infatti proseguirà l’iter amministrativo. Un grazie particolare a Gian Paolo Savorelli che per 45 anni ha condotto al meglio le rassegne teatrali del Comune e che potrà affiancare il nuovo direttore. Mangolini è stato direttore dell’Operaestate Festival di Bassano per dieci anni ed è attualmente dipendente del Teatro Stabile del Veneto, come responsabile della Formazione e Nuovi linguaggi».

Alessandra Galetto