Esodo e controesodo, fino a 60 chilometri di rallentamenti sulle autostrade

Esodo e controesodo alla vigilia di Ferragosto in una giornata campale da “bollino nero”, per di più con un caldo afoso con punte di oltre 35 gradi.

Dall’alba di stamattina sulla autostrada A22 del Brennero traffico intenso e code si stanno registrando in entrambe le carreggiate. Addirittura poco dopo le 5 la viabilità è stata rallentata tra Carpi e l’allacciamento con l’A1-Autostrada del Sole verso Modena; dalle 6 e mezza in direzione Brennero vacanzieri alle prese con traffico rallentato per ben 60 chilometri tra i caselli autostradali di Verona Nord e Rovereto Nord ma anche verso sud dalle 08:13 tra Bolzano Nord e Rovereto Sud.

Stessa sinfonia sulla A4 «Milano-Venezia»: dalle ore 7,30 code in uscita, in direzione Venezia, al casello di Peschiera del Garda verso le località lacustri.

Oggi si preannuncia una giornata complicatissima sia per chi sta arrivando nelle località turistiche, a partire da quelle del lago, sia per chi le ferie, come molti turisti stranieri di nazionalità tedesca in primis, le ha finite e sta oltrepassando il confine di Stato per rientrare in Germania, Austria, Olanda.

Traffico rallentato già in mattinata sulla tangenziale da Affi sulla A22 conduce allo stesso casello di Peschiera e sulla statale 12 del Brennero e dell’Abetone: questa ultima, con uscita sulla tangenziale Nord a Balconi di Pescantina per dirigersi verso il Passo di Napoleone a Domegliara, imboccando la Valdadige al fine di evitare il tratto autostradale tra Verona Nord e Rovereto Nord per raggiungere le località del Trentino ovvero rientrare sulla rete autostradale in direzione Alto Adige.

Alla viabilità dei vacanzieri si aggiungono anche gli amanti della gita in giornata, tra cui numerosi motociclisti. Mete scelte: oltre a quelle del Garda, Valdadige, Lessinia, Monte Baldo lungo lo storico tracciato della Caprino-Spiazzi.

Fino a stasera alle 22 e domani dalle 7alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.