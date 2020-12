Girardi: «Emergenza Covid, i prossimi giorni saranno decisivi». Sboarina: «Mi appello al buon senso»

Il video non può essere visualizzato in quanto non è stata accettata la cookie policy.

Il Direttore Generale Pietro Girardi aggiorna in diretta sull'emergenza Covid nella nostra provincia e in particolare per il capoluogo, insieme al sindaco di Verona, Federico Sboarina, e Flavio Pasini, presidente della conferenza dei sindaci, per annunciare l'installazione di una nuova risonanza magnetica all'ospedale Magalini di Villafranca.

Girardi: «I prossimi saranno dei giorni decisivi per come potremo iniziare l'anno nuovo, dalla riapertura delle scuole all'avvio della vaccinazione che ci auguriamo ci porti presto alla normalità»

Pasini: «Dobbiamo unire l'emergenza Covid con una vita che va avanti nelle nostre strutture, il nostro impegno è quindi continuo. Da parte di tutti: abbiamo visto che ci sono varie zone, giorni arancio e giorni rossi, ma quello che ci deve sempre guidare è il buon senso di fare sempre molta attenzione. Stiamo pensando ad un momento collettivo dei sindaci, nel momento in cui sarà possibile vaccinarsi, per dare l'esempio»

Sboarina: «Le norme, da domani fino al 6 di gennaio, lasciano sempre uno spazio interpretativo. Noi sindaci ci siamo quindi trovati con il prefetto per trovare una applicazione comune delle normative. È chiaro che quello che sta alla base dell'architettura normativa dei prossimi giorni è la volontà di dare la possibilità di poter incontrare i propri cari nelle giornate di festa limitando al contempo tutti gli spostamenti non necessari perché la situazione epidemiologica è ancora pesante. Al di là delle norme l'appello è quello di un comportamento responsabile soprattutto laddove nessuno verrà a controllarvi, mi riferisco ai pranzi in famiglia. Il richiamo è quindi al buon senso e all'attenzione nel vivere questi momenti conviviali. Non vorrei avere le strade vuote e le case affollate perché altrimenti saremmo a carte 48»

Girardi: «Non esiste solo il covid, ci stiamo preoccupando della salute in senso lato, di continuare ad attrezzare i nostri ospedali. Quindi abbiamo pensato di far vedere che a Villafranca è arrivata la risonanza magnetica, un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro. Attrezzature di dimensioni molto ampie e per inserirle abbiamo dovuto scardinare letteralmente l'ospedale. Da gennaio anche a Bussolengo dove stiamo riparando l'attrezzatura e sarà quindi di nuovo attiva la risonanza.

Alla video conferenza hanno preso parte anche il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, Roberto Cerini, direttore Radiologia Magalini, Paolo Montresor, direttore medico Magalini, Roberto Dall’Oca, sindaco di Villafranca Gianluigi Mazzi, presidente Comitato Sindaci Distretto 4, per illustrare il nuovo macchinario installato a Villafranca.

Girardi: «L'appello è quello di fumare tutti insieme il calumé della pace per sconfiggere tutti insieme un nemico che ci sta distruggendo gli affetti più cari. Nessuno che ha la volontà di sospendere di attività che stavamo facendo, se in questo momento disattiviamo qualcosa è perché lo sospendiamo per intervenire dove c'è maggiore necessità. Il momento è ancora duro, se ci va male, se non ci comportiamo nel migliore dei modi, a gennaio sarà ancora più dura. Avete letto della variante inglese che in questo momento terrorizza tutta Italia, devo dire che le curve di epidemia inglesi sono molto simili a quelle che si stanno realizzando in Veneto, stiamo facendo analizzare i tamponi per verificare se la variante è qui. I vaccini partiranno anche a Verona: circa 200 saranno vaccinati prima della fine dell'anno. Una giornata simbolica. Vaccinazione in ordine alfabetico tra gli operatori sanitari volontari»