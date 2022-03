Domenica ecologica a Verona e in 14 comuni della provincia: tutti i dettagli

Il 13 marzo prevista una domenica ecologica a Verona e nei 14 comuni della cintura urbana (Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona e Villafranca).

Ecco i provvedimenti e le iniziative annunciate da palazzo Barbieri.

Chiusura strade Cadidavid e Stadio. Divieto di transito ai veicoli, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 19. A Cadidavid: strada Cà Nova Toro, nel tratto tra l’omonima strada denominata Diramazione 3 - 3 e via Fracazzole; in via Turazza, nel tratto tra via Forte Tomba e via Benazzi; via Cà di Raffaldo, nel tratto tra via Bovo e via Gerardo. Allo stadio in via Sogare, nel tratto tra le omonime laterali denominate Diramazione 6-6 e Diramazione 3-3. Per tutta la giornata il passaggio è consentito solo per i velocipedi, veicoli dei frontisti e diretti ai frontisti, mezzi di pronto intervento e soccorso.

Riduzione riscaldamento. Domenica 13 marzo, dalle 9 alle 18, su tutto il territorio comunale, saranno valide le seguenti limitazioni della temperatura: massimo 18 C° negli edifici pubblici e privati. Massimo 16 C° negli edifici industriali e assimilabili, con obbligo di spegnimento in caso di chiusura.

Giornata sportiva ecologica. Amia, in collaborazione con l'ASD Unika Basket, propone giochi, laboratori e attività per tutta la famiglia alla scoperta della pallacanestro e dell'ambiente. Le iniziative sono rivolte principalmente a ragazzi dai 7 ai 14 anni, ma tutte le famiglie potranno parteciparvi.

L’appuntamento è alle ore 10 alla palestra di via Monsignor L. Bellomi, a Santa Lucia. Coldiretti Verona offrirà una sana merenda a tutti i partecipanti.

Altre iniziative in programma domenica 13 marzo. I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale. Queste le iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.

Trasporto pubblico locale. Anche il 13 marzo è possibile viaggiare gratuitamente per tutta la giornata sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Verona Bike. Il 13 marzo 2022 i cittadini possono usufruire delle seguenti agevolazioni di abbonamento al servizio di bike sharing comunale Verona Bike, gestito da Clear Channel, sia per le bici elettriche che tradizionali: abbonamento giornaliero gratuito (tariffa oraria a pagamento), se sottoscritto durante la codice di attivazione: CAMBIAREARIA1303; riduzione del 30% sull’abbonamento annuale (tariffa oraria a pagamento), se sottoscritto durante la domenica ecologica codice di attivazione: CAMBIAREARIAVR1303. I codici, utilizzabili solo da nuovi iscritti o da chi non ha un abbonamento attivo, devono essere inseriti in maiuscolo dagli utenti nel momento dell'iscrizione tramite l'App a Verona Bike. Hanno validità solo nella giornata della domenica ecologica 13 marzo.

Monopattini elettrici. Per contribuire alla sensibilizzazione sulla scelta dei mezzi di trasporto ecosostenibili sono attive alcune promozioni ad hoc per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Durante la domenica ecologica è possibile utilizzare: i monopattini elettrici Dott a un costo ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria; i monopattini elettrici BIT con uno sconto del 30% sulla corsa complessiva (sblocchi + minuti).

Concorso #cambiareria con Muoversi. Alle ore 24 del 13 marzo 2022 termina il secondo periodo di monitoraggio utile alla vincita dei premi messi in palio con il concorso "#cambiarearia con MuoVERsi" legato all’App ‘MuoVersi’.

Coloro che hanno totalizzano il maggior numero di Km muovendosi a piedi, in bicicletta, in monopattino o in autobus concorrono per vincere numerosi bigliettiper entrare gratis in nei Musei Civici di Verona. Si ricorda che nelle domeniche ecologiche i punti sono raddoppiati.

Qui i dettagli: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77903

Iniziative culturali

Domenica ecologica Mus-ecologica al Museo di Castelvecchio

I Musei Civici di Verona propongono tre visite guidate gratuite della durata di 1h al Museo Archeologico al Teatro Romano pagando il solo costo del biglietto di ingresso negli orari: 11.30 - 15 - 16.30.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di sabato 12 marzo, telefonando ai numeri: 045 8036353 – 045 597140 (lunedì-venerdì 9-13/14-16; sabato 9-13), inviando una mail a: segreteriadidattica@comune.verona.it

Ingresso gratuito al Children’s Museum Verona

Tutti coloro che decidono di raggiungere il Museo lasciando la macchina al Parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o muovendosi a piedi possono usufruire dell’entrata gratuita al Children’s Museum Verona

Gli ingressi sono suddivisi in 4 turni da 1 ora e 45 minuti ciascuno, nei seguenti orari:

1° turno: 9.15 - 11 | 2° turno: 11.45 - 13.30 | 3° turno: 14.30 - 16.15 | 4° turno: 17.15 - 19.

Si consiglia la prenotazione online, dove sono riportate le condizioni di adesione.

Manifestazione “Donna, Dama, Dea”. All’interno della manifestazione, che si svolge dalle 11 alle 13 al parco S. Teresa di Borgo Roma, è possibile partecipare a “La collana che non ti aspetti”, laboratorio artigianale con materiale di riciclo, a cura di Genera - Lab. L’attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione telefonando allo 3807689599.

Nell’ambito dell’evento, promosso dall’associazione di volontariato Nuova Acropoli Verona, sono previste inoltre: la mostra didattica “Alla scoperta dell'universo femminile”. Letture, esibizioni musicali e di ginnastica ritmica. Una pulizia ecologica del parco. Programma completo.



Iniziative di sensibilizzazione ambientale

Cittadinanza Attiva

Insieme all'associazione “Cittadinanza Attiva Verona”, è possibile dedicarsi alle attività di pulizia e raccolta rifiuti che si svolgono dalle ore 10 alle ore 12 nell’area del Santuario della Madonna di Lourdes.

Una bella occasione per tutte le persone che vogliono partecipare a questa camminata ecologica dedicata alla salvaguardia dell'ambiente cittadino.

Il ritrovo è al Santuario, in viale dei Colli 27.

Amia Verona Spa fornisce il materiale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Per approfondimenti, consultare le pagine del sito del Comune:

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=78324

L’istituzione delle domeniche ecologiche è una delle misure straordinarie chieste dalla Regione Veneto per la riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, come indicato nell’Accordo di Bacino Padano. Il calendario e le modalità sono state concordate in sede di Tavolo Tecnico Zonale (Ttz), riunito in provincia, con le date fissate in modo coordinato tra Verona e i Comuni limitrofi.

Le domeniche ecologiche 2022 a Verona sono state fissate il 16 e il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile.