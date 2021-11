Veronamarathon «verde»: in seimila al via. Mohamed Hajjy beffa tutti e taglia il traguardo per primo

Sono poco meno di 6mila gli atleti che divisi in tre percorsi hanno preso d’assalto la Bra questa mattina per la VeronaMarathon. I primi a partire sono stati i top runner della Hoka Maratona e là Zero Wind half marathon, ora tocca ai partecipanti della Avesani Last 10k.

L’ex azzurra Manuela Levorato, oggi consigliere regionale per il Veneto della Fidal, si gode l’arrivo della mezza maratona in Bra mentre per i maratoneti è previsto un secondo giro di 21 chilometri.

L’avevano dato in difficoltà invece Mohamed Hajjy, atleta italiano, ha beffato tutti vincendo la 20a Hoka maratona.

Veronamarathon 2021 in sicurezza. Per partecipare alla manifestazione di oggi 21 novembre è infatti necessario essere in possesso di Green pass e rispettare le misure anti Covid previste dai protocolli sanitari della Federazione italiana di atletica leggera. Allo start gli atleti indosseranno la mascherina, che potranno rimuovere solo dopo i primi 500 metri, quando le distanze diventano maggiori, ma va tenuta legata al braccio o in tasca, per essere indossata dopo il traguardo. La distanza di sicurezza tra i partecipanti sarà garantita dalle partenze scaglionate, mille atleti per blocco quando invece il protocollo ne consentirebbe 2 mila.

In tutto sono circa 6 mila gli atleti iscritti all’edizione 2021 della Veronamarathon nei tre percorsi da 41,195 km, 21,097 e 10 km. A differenza del passato il tracciato è stato studiato per un perimetro che limita la chiusura del centro abitato, con la possibilità di ben quattro varchi in cui è possibile uscire in caso di emergenze. Sarà una Veronamarathon «green»: dei complessivi 21 km di gara, ben 13 saranno su pista ciclabile e lungo i lungadige cittadini.

Provvedimenti viabilistici

Il percorso di gara è occupato dalle 7 alle 15 circa. L’uscita dai passi carrai è consentita fino alle 8. È istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione di tutti i veicoli: dalle 16 di ieri alle 16 di oggi in piazza Cittadella (ad eccezione dei taxi); da mezzanotte di sabato alle 16 di domenica, in corso Porta Nuova (entrambi i lati, tra via Paglieri e piazza Bra ed aree di carico/scarico e sosta breve sotto l’orologio); lungadige Cangrande (15 stalli di fronte alla vasca dell’Arsenale), via Camuzzoni (primi 10 stalli lato ponte di via Albere in prossimità del civico 9), lungadige Matteotti (tra ponte della Vittoria e via Prato Santo lato fiume Adige), lungadige Rubele (da via ponte Nuovo in direzione del ponte i primi 5 stalli vicino ai civici n. 2/4).

Divieto di transito: Dalle 6 alle 16 di oggi in corso Porta Nuova (tra via Paglieri e piazza Bra), piazza Bra, via degli Alpini; dalle 7 alle 15 di oggi, e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa, è vietato il transito dei pedoni e dei veicoli (compresi motocicli, ciclomotori e biciclette), nelle strade interessate al passaggio dei partecipanti

Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione, i veicoli, i velocipedi e i pedoni non potranno immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti né attraversare la strada. La Polizia locale ha la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la sosta dei veicoli nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano.

Percorribilità: Dalle 7 alle 15 di oggi, in piazza Bacanal viene istituito il senso unico di circolazione, nel tratto compreso e con direzione tra via Pontida e via Porta San Zeno. Fino alle 8 i residenti e i frontisti potranno uscire dalle autorimesse e dai passi carrabili presenti lungo i percorsi di gara, compatibilmente con il posizionamento delle transenne. Dalle 8 alle 14.30 verrà chiuso l’incrocio di ponte Catena con lungadige Attiraglio, assicurando, comunque, in qualsiasi momento, l’accesso al Pronto Soccorso alle ambulanze ed ai mezzi di soccorso. I residenti, anche nelle vie non direttamente interessate dalla maratona, sono invitati a considerare le loro necessità di spostamento nella giornata di domenica. Attraversamento Dalle 8 alle 15 di oggi, nei momenti in cui non transitano i podisti e il seguito, previa valutazione della Polizia locale e del personale dell’Associazione Sportiva Verona Marathon, potrà essere autorizzato l’attraversamento del tracciato di gara..

