L’allarme è scattato, ora è tempo di correre ai ripari. I progetti erano già stati messi in campo perchè ci sono troppi giovani che bevono, a Grezzana come altrove. L’ultima corsa al pronto soccorso di sabato sera, ha riportato l’argomento di attualità. Grezzana è soltanto l’ultimo dato di cronaca. Il problema va affrontato sotto una duplice chiave di lettura: quella delle indagini, che stanno seguendo i carabinieri della locale stazione, e quella sociale, che sta seguendo l’assessorato ai servizi sociali del Comune.

I militari hanno ascoltato il racconto della sedicenne finita in ospedale sabato sera poco dopo le 21. E stanno sentendo anche gli altri ragazzini che non avrebbero prestato i primi soccorsi. Secondo la nuova ricostruzione, e con un quadro più chiaro, è emerso che i ragazzini erano andati a festeggiare il compleanno di un coetaneo in una appezzamento di terreno dove c’è anche un rifugio per attrezzi, all’insaputa del proprietario. E la giovane, dopo aver bevuto molto, sarebbe caduta finendo contro un trattorino che si trovava all’interno della cascina. Dove poi è stata trovata. Il referto medico parla di una tossicosi da alcol e di abrasioni varie con una prognosi di quattro giorni. Il sangue che scendeva dunque era quello della lesioni a un fianco che colava verso le gambe.

I carabinieri di Grezzana sono riusciti anche a ricostruire come si siano acquistati gli alcolici, soprattutto vodka che i ragazzi avrebbero messo insieme grazie alla compiacenza di una delle ragazze che ha fatto comprare gli alcolici da un suo amico più grande.

Ora ci sono altre indagini per arrivare a capire quale sia stato il commerciante che ha venduto gli alcolici ai giovani. Ieri, il sindaco, e l’assessore ai servizi sociali sono stati ad un lungo colloquio con il luogotenente Roberto De Razza Planelli, che comanda la stazione di Grezzana.

«Sappiamo che nel nostro Comune c’è un problema di abuso di alcolici da parte di minorenni», spiega l’assessore Guido Lonardoni, «e per questo abbiamo studiato un progetto che sia di prevenzione e di educazione e abbiamo coinvolto la scuola, gli educatori, i carabinieri e i genitori». Aggiunge l’assessore: «È un anno che ci stiamo lavorando. Quest’ultimo caso, quello della ragazzina, è il terzo in ordine di tempo. Qualche settimana fa era stata una dodicenne a finire in ospedale ubriaca, 12 anni, vi rendete conto di quanto giovane sia? Noi facciamo appello soprattutto alle famiglie, non è possibile lasciare una ragazzina di 12 anni in giro oltre la mezzanotte a bere. La vigilanza, la collaborazione dei genitori sono fondamentali. Anche la scuola può fare la sua parte, per questo abbiamo coinvolto gli insegnanti e nelle scuole andranno anche i carabinieri perchè la prevenzione è fondamentale. In questo progetto abbiamo investito le uniche risorse economiche che avevamo, circa diecimila euro, e abbiamo anche chiesto l’aiuto della Regione. Ma c’è un problema», spiega Lonardoni, «se riusciamo ad avere il quadro di chi frequenta le scuole dell’obbligo, diventa più complicato per quelli che vanno alle superiori a Verona. È per loro che abbiamo progettato di realizzare una radio web, una serie di corsi, anche teatro, destinando un luogo di aggregazione, dove, se serve si possa trovare uno psicoterapeuta. Vogliamo cercare di interessarli e coinvolgerli, ma tutti debbono fare la loro parte perchè il passo dalla dipendenza, da alcol o droga porta alla microcriminalità. Non siamo arrivati a reati pesanti, ma i segnali sono preoccupanti, c’è stato anche qualche atto vandalico».

Alessandra Vaccari