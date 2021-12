Diecimila veronesi in quarantena, oltre la metà sono studenti

Un aumento esponenziale. A Verona le scuole arrivano alle vacanze natalizie con 293 classi e 5.900 studenti in quarantena, dalla materna alle superiori, su una popolazione scolastica di circa 130mila alunni. Per fare un raffronto, sabato scorso il Veneto aveva chiuso la settimana con mille classi in quarantena. L’exploit temuto c’è stato. Nei soli ultimi due giorni sono decine le classi fermate in didattica a distanza, con genitori alle prese con prenotazioni di tamponi e file ai centri.

Leggi anche Classi chiuse con un solo caso? Ecco quello che dice la Regione

I 5.900 giovani veronesi in quarantena sono circa la metà del totale delle persone in isolamento perché positive o perché contatti stretti. Ieri mattina di 9.129 attuali casi, circa diecimila erano le persone in quarantena, positive e non. Ma il numero è aumentato nelle ore seguenti in base ai nuovi positivi e alle ulteriori persone prese in carico dal Servizio di sanità e igiene pubblica nel corso della giornata. È indubbio, insomma, che il virus circoli tra bambini e ragazzi. «Per questo è utile sfruttare le vacanze di Natale per vaccinarli. Farlo ora, con il richiamo tra 21 giorni, significa consentire ai ragazzi di rientrare a scuola, a gennaio, con una protezione», spiegava qualche giorno fa la pediatra Erika Rigotti dell’Azienda ospedaliera di Verona, all’apertura del centro per le vaccinazioni pediatriche allestito all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento.

«Le vacanze rappresentano uno stop della collettività. I bambini per oltre due settimane non frequenteranno un ambiente comunitario chiuso. Investire ora nel vaccino, significa farli rientrare protetti e spezzare la catena della trasmissibilità». Finora sono stati sottoposti alla profilassi un migliaio di bambini tra i 5 e gli 11 anni, su 60.125 vaccinabili, nei due centri di vaccinazione pediatrica allestiti: quello in Borgo Trento e quello dell’Ulss9 all’ospedale di Legnago. È prevista per oggi l’apertura del terzo centro all’ex ospedale di Valeggio per il quale da giorni sono aperte le prenotazioni. Tra i 5 e i 19 anni sono 132.247 i vaccinabili. Di questi oltre 56mila hanno almeno una dose: l’1,5 per cento dei bimbi 5-11 anni e il 77 per cento della fascia d’età 12-19 anni (55.544 su 72mila). Di questi ultimi, il 71,4 per cento ha già due dosi, mentre 792 ragazzi hanno fatto anche la terza.

«Se i bambini vengono vaccinati durante le vacanze avremo un effetto positivo», ha continuato Rigotti. «Abbiamo visto i risultati benefici quando abbiamo iniziato a vaccinare la popolazione dei quarantenni». Come si è visto il crollo della mortalità quando la campagna vaccinale è stata aperta alle classi più anziane. Rigotti ha dato anche indicazioni: «L’isolamento va rispettato. Il bambino non può andare in giro o a sciare con i genitori perché è all’aria aperta. È comunque fattore di rischio per gli altri». E per Natale? «Stare distanziati e il meno numerosi possibile in casa».

La malattia è pericolosa anche per i bambini. Non si deve guardare al minor caso di quadri clinici gravi: «Per loro c’è il rischio della Misc, la malattia infiammatoria multisistemica. E poi ci sono molti fenomeni da tenere in considerazione. Abbiamo visto la paura del bambino di contagiare il nonno che lo accudisce mentre i genitori lavoravano, o il trauma di vederlo morire per averlo contagiato». Infine, sotto la pandemia sono in aumento disturbi comportamentali e alimentari, depressione e autolesionismo. Ai piccoli serve, insomma, una vita sociale sicura.

«La diffusione a macchia d’olio del contagio comporta un blocco sociale e innesca questioni di equità e di dignità, perché coinvolge anche i genitori. I bambini necessitano di qualcuno che badi a loro se sono in isolamento o in quarantena e la didattica a distanza è un problema trasversale alle classi sociali: i genitori coprono con permessi di lavoro, ma solo quando è possibile. Ma c’è chi i permessi non li ha o c’è chi si può permettere una baby sitter, che però non può tenere un bambino positivo».