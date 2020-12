Dicembre nero, 231 morti a Verona. Ma continua l'assalto al centro

Il Veneto in generale e Verona in particolare nell’ultima settimana stanno subendo la peggiore aggressione del virus.

I numeri fotografano una situazione al limite. Per avere un’idea, guardando solo a dicembre, il territorio provinciale aveva 15.835 positivi il primo giorno del mese arrivati ieri a 17.938: c’è stato un aumento di 2.103 contagi in soli 13 giorni. Lo stesso per i pazienti più gravi ricoverati in ospedale: l’1 dicembre erano 625 (di cui 73 in rianimazione), ieri 725, ben 100 in più (di cui 88 intubati in terapia intensiva). A ruota, purtroppo, il bilancio drammatico dei morti: dai 1.011 di inizio mese sono diventati 1.242 in neanche due settimane, con un aumento di 231 vittime.

«Dipende da come si leggono i dati», è la risposta del presidente Zaia a chi gli chiede «perchè?». «L’impennata dei contagi va letta non in termini assoluti», precisa, «perchè dire quattro o cinquemila nuovi infetti al giorno non significa niente: bisogna valutare l’incidenza sul totale dei tamponi eseguiti, compresi i rapidi che il Governo non ha ancora deciso di inserire nella conta quotidiana dell’andamento della curva. Capite allora», ha spiegato, «che se noi, che siamo i campioni d’Italia nella caccia al Covid perchè andiamo a cercarlo con tutti i mezzi possibili con un lavoro di contact tracing che ci permette di beccare anche gli asintomatici - facendo ogni giorno un numero spropositato di test che altre regioni eseguono in una settimana - capite allora che il risultato alla fine ci mette nella lista dei cattivi ma è una lettura viziata perchè la stessa, vista da un altro punto di vista, in realtà fa emergere che siamo virtuosi».

E quindi? «Quindi abbiamo chiesto al Ministero della Salute e all’Istituto superiore sanità, con una lettera inviata dalla dottoressa Francesca Russo che è la nostra responsabile della Prevenzione ed esperta nazionale di epidemie, di uniformare i criteri di valutazione tra le regioni, perché altrimenti alla fine noi che facciamo numeri assurdi di tamponi per andare a pescare il Covid diventiamo la maglia nera d’Italia mentre altri che lo cercano di meno, avendo quindi un numero di casi più basso, salgono sul podio».

Detto questo, i quasi 18mila cittadini positivi di Verona restano preoccupanti, e a confermarlo è la stessa ricaduta sui ricoveri. Gli ospedali della città e della provincia hanno 725 posti letto dedicati ai pazienti con Sars Cov 2 occupati. Con la curva che punta sempre in alto, Verona ha un «quadro clinico» molto grave, la prognosi rimane riservata e, per essere sciolta, è necessario «essere ossessivi con le misure di contenimento», ha ricordato il governatore, «prima tra tutte il distanziamento sociale. Se poi la gente non l’ha ancora capito e il sindaco Sboarina è costretto a mettere i sensi unici pedonali nella via dello shopping perché c’è un fiume di persone, beh allora davvero io non ho altro da dire...».

Ieri è successo di nuovo, è andato in onda lo stesso desolante assalto al centro registrato negli ultimi week end. Siamo in una fase delicata. Verona sta soffrendo e il rischio è che durante le feste natalizie l’epidemia possa diffondersi ulteriormente, se il trend del contagio non inverte la rotta attraverso il rispetto delle norme del Dpcm e dell’ordinanza di Zaia.