Dentro il reparto di terapia intensiva tra chi lotta contro il Covid

La porta della terapia intensiva Covid a Borgo Trento è piccola. Si affaccia anonima sul ballatoio al primo piano del Polo Confortini, si perde tra gli ingressi degli altri reparti, è ad uso esclusivo di medici, infermieri, Oss, necrofori: il resto del mondo sta «fuori» perché «dentro» il rischio di contagio è altissimo. Una porta piccola che nasconde un inferno grande. Nessun cartello, nessuna scritta sorella di quella più famosa « Per me si va ne l’etterno dolore», anche se la sofferenza è la stessa, anche se « la perduta gente» qui è (forse) più dannata. Oltre la soglia ci sono pazienti addormentati che mai ricorderanno di aver combattuto la battaglia più importante ma di cui porteranno per sempre i segni: quasi tutti non vaccinati (otto su dieci), hanno creduto che il virus fosse una menzogna, hanno preferito ascoltare le chiacchiere dei neofiti esperti di virologia che tutto sanno, altroché le evidenze della scienza, macché specialisti e ricercatori, «è tutto finto, è tutto business, è tutta ’na pantomima creata ad hoc da big pharma». Ed eccoli lì, intubati, messi in ginocchio dalla polmonite bilaterale da Sars Cov-2. Qualcuno non si sveglierà più.

L’appello «C’è tanta paura insieme all’ideologia», sospira sconsolato il direttore del reparto, il professor Enrico Polati, «ma chi è per scelta contrario al vaccino e alle cure, arriva a rifiutare il ventilatore: abbiamo dovuto convincerne più di qualcuno, temevano che una volta addormentati avremmo loro fatto di nascosto la punturina o li avremmo portati nei sotterranei a fare chissà quali esperimenti. Sì, anche questo ci hanno detto, che sottoterra facciamo test su cavie umane. Di fronte a posizioni così irrazionali, folli, noi continuiamo a fare il nostro mestiere, che è combattere questa infezione e cercare di salvare chi arriva al suo stadio più grave: spieghiamo come stanno le cose, i rischi che si corrono senza l’intubazione, ricordiamo che la mortalità circola prepotente tra questi letti, arriva all’improvviso e anche le situazioni clinicamente migliori precipitano nel giro di poche ore». Il braccio destro di Polati, il professor Leonardo Gottin, direttore dell’Anestesia e Rianimazione in Chirurgia cardiaca e toracica, alza le mani, annuisce, «al momento di attaccarli alle macchine per far funzionare i polmoni fuori uso, abbiamo assistito a reazioni indescrivibili: c’è chi non ventila più, ha l’ossigenazione al minimo, ha tutti gli organi in tilt, eppure insiste, si fa aggressivo, chiede le carte, vuole leggere. Alla fine con fatica li convinciamo, quando è il momento li intubiamo, ma sembra di stare dentro a un film».

In trincea. Il reparto di Terapia Intensiva Covid è di nuovo pieno, costringendo il personale per il secondo Natale consecutivo a lavorare come sperava di non dover fare più, stanco, provato, fisicamente ma soprattutto psicologicamente. «L’inferno, quando lo vivi una volta», dicono gli infermieri bardati come astronauti, «speri di non incontrarlo più, e invece siamo ancora qui, in queste condizioni drammatiche, di nuovo al giorno zero. Meglio del Natale 2020, ma comunque ancora qui. Stavolta la rabbia è tanta perché un anno fa non c’era il vaccino, adesso sì e tutti sanno che va fatto, che è l’unica arma che abbiamo contro il virus. Eppure ci sono quelli che preferiscono correre il rischio di finire qui in rianimazione, mettendo a repentaglio la loro vita, irrispettosi verso loro stessi e gli altri». E Polati: «La profilassi ci ha salvato: se oggi abbiamo “solo“ una dozzina di ricoverati rispetto al centinaio dell’anno scorso, è grazie al vaccino, che va fatto a tutti, bambini compresi, potenziando il più possibile il booster a chi ha concluso il ciclo primario». «Oltre ai 10 letti sempre occupati con un turn-over continuo», racconta il dottor Polati, «abbiamo un’altra ala della Rianimazione-Covid con ulteriori sei letti pronti da attivare per nuovi ricoverati, ce ne sono altri 18 nella spina centrale, 10 al Policlinico a Borgo Roma, a cui si aggiungono unità disponibili in Cardiochirurgia e Neurochirurgia: è tutto pronto, ma non sono i posti che mancano, la rete è in grado di rispondere alla domanda, è piuttosto il personale per star dietro a tutto che manca». E Gottin: «L’assistenza al malato Covid è molto più complessa di quella a un ricoverato ordinario in Intensiva. Ripeto, siamo tutti molto stanchi, logori, dopo due anni abbiamo di nuovo i letti in overbooking con la concreta necessità di aggiungerne altri. Non finisce mai, sembra la tela di Penelope: noi cuciamo tutti i giorni ma c’è chi di notte disfa...». Polati, che è il capo, sta in ospedale 15 ore al giorno, dividendosi tra Borgo Trento e Borgo Roma. Gottin, che è un altro capo, fa lo stesso. Non c’è Natale, Pasqua, week end per nessuno che lavora in rianimazione.