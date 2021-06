Dallo studio sull'immunità di gregge prevista a settembre ai raid vandalici in Valpolicella

Da Verona punto di riferimento per il Veneto per quanto riguarda l'accordo con i medici di famiglia per le vaccinazioni a domicilio allo studio sull’ipotesi di immunità di gregge a settembre. E poi ancora la festa per la prima nascita al Magalini di villafranca dopo la riapertura della maternità. Tra le pagine di provincia poi due raid vandalici a San Pietro In Cariano e a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Sport, le ultime novità di mercato in casa Hellas e il sondaggio tra i tifosi del Chievo sul futuro della società di Campedelli. Il tutto mentre Tezenis riparte da Ramagli.

Infine spettacoli con big della musica e della comicità che saranno a Villafranca Festival: presentato oggi il calendario completo. Questo e molto altro su L'Arena in edicola domani: qui le anticipazioni di Giorgia Cozzolino.