Dai maglioni ai medicinali, raccolta di aiuti del Rotaract 2060 per l'Ucraina

Maglioni, calze, coperte, giacche, indumenti termici per donne e uomini. Alle iniziative solidali per il popolo ucraino, made in Veneto e Verona, che si moltiplicano di giorno in giorno, ora si aggiunge anche il nuovo service del Distretto Rotaract 2060: “United for Ukraine”, una raccolta di beni di prima necessità a favore dei profughi ma soprattutto dei concittadini rimasti nell’area di conflitto.

L’operazione, svolta in collaborazione con il Distretto Interact 2060, vedrà scendere in campo oltre 50 club Rotaract delle regioni di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e circa 600 soci. Gli hub capo fila per la raccolta del materiale sono distribuiti in tutte e tre le regioni, da Bolzano al confine sloveno, e agiranno in piena sinergia con l’unitario obiettivo di aiutare un popolo catapultato dall’oggi al domani nella più drammatica delle condizioni umane.

«Non spetta a me dirvi quanto la guerra sia sbagliata, chi avrebbe dovuto evitarla o chi sia dalla parte del torto perché il nostro compito, come persone, e come Rotaractiani, è cercare di intervenire nel modo più veloce e concreto possibile», afferma Francesco Roberto, rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2060. Tanto che, «con questa “call to action” vorremmo coinvolgere anche i cittadini non appartenenti nello specifico alle nostre associazioni. Sul sito www.rotaract2060.it è infatti attiva una pagina dedicata con le informazioni utili (compresi i beni necessari a ogni categoria) per chiunque vorrà darci una mano, portando le proprie donazioni direttamente presso i club aderenti, o mettendosi in contatto con i soci».

I beni raccolti verranno distribuiti nelle zone più sensibili dell’Ucraina (per il tramite dell’organizzazione incaricata del trasporto e in stretto coordinamento con la Croce Rossa) e sarà cura del Distretto 2060 assicurarsi che tutto il materiale trasportato arrivi a destinazione e a chi più ne ha bisogno.