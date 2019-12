Dopo il gravissimo sisma che ha colpito l'Albania un mese fa, arriva un altro gesto di solidarietà da Verona.

Atv infatti, attraverso il proprio presidente Massimo Bettarello, ha consegnato nei giorni scorsi al sindaco di Tirana, Erion Veliaj, il camper donato dall'Azienda alla città albanese duramente colpita dalle scosse di terremoto.

Il camper è un un capiente mansardato di 6,5 metri: è già stato impiegato per ospitare una famiglia di Durazzo rimasta senza tetto.

Insieme al mezzo, è stata consegnata nelle mani di Veliaj anche una lettera da parte del comune di Verona con la quale il sindaco Sboarina ha espresso la vicinanza di tutti i veronesi alla città di Tirana.

Bettarello: «Orgogliosi di aver dato anche quest'anno il nostro contributo concreto di solidarietà, così come avevamo già fatto negli anni scorsi in occasione dei terremoti che avevano colpito le Marche e il Centro Italia. Ringrazio tutti quelli che hanno condiviso a vario titolo il nostro impegno per concretizzare questo gesto umanitario, a partire dai nostri soci Amt e FMN, al Consiglio di Amministrazione, a tutto il personale aziendale».