Assostampa Verona chiede con un esposto al Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia di intervenire nei confronti del collega Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica per il tweet sulla città dopo il nubifragio «a tutela e rispetto delle norme deontologiche che regolamentano la nostra professione».

Assostampa, si legge in una nota, «condanna le parole del giornalista che offendono una collettività che da anni dimostra di essere generosa, altruista, ricca di associazioni di volontariato e accogliente. È doloroso prendere posizione nei confronti di un collega, ma a tutela del rispetto della professionalità di tanti giornalisti che ogni giorno lavorano con onestà intellettuale per raccontare la città, siamo costretti a chiedere al Consiglio di disciplina di intervenire».

Sulla vicenda interviene anche la Fnsi, sindacato nazionale dei giornalisti. «Chiunque ha il diritto di criticare Berizzi per un tweet del quale si è anche scusato. Altra cosa sono le minacce e le ingiurie che, in queste ore, gli stanno arrivando anche da politici che hanno sempre taciuto di fronte alle ripetute aggressioni condotte da gruppi nazifascisti e che hanno indotto le autorità competenti a metterlo sotto scorta». Lo scrivono in una nota il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso e il presidente Giuseppe Giulietti. «Chi cerca di delegittimarlo, dando a intendere che la scorta è un privilegio e non una forma di protezione, è un irresponsabile. Siamo certi che le autorità competenti vorranno intensificare la vigilanza e intervenire contro ogni forma di minaccia nei confronti dei cronisti, individuandone gli autori e i mandanti».

La polemica è scoppiata ieri dopo un tweet del cronista di Repubblica,che dopo aver espresso la propia vicinanza «a Verona e ai veronesi per il nubifragio di ieri», se la prendeva con i loro concittadini, «nazifascisti e razzisti, che da anni alimentano l’odio, fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei». Immediate le reazioni del sindaco di Verona, Federico Sboarina, della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, del segretario della Liga veneta Lorenzo Fontana.

Il giornalista, da tempo sotto scorta per minacce ricevute in seguito a una serie di inchieste sui gruppi neonazisti, si è scusato con un secondo tweet.

La giunta comunale di Verona ha deliberato la richiesta di querela per il cronista.