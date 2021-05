Covid, «scuole sentinella»: zero positivi su 526 tamponi al Messedaglia

È partito il progetto sperimentale dei tamponi a tappeto tra gli studenti delle superiori e gli screening effettuati finora al liceo scientifico Messedaglia di via Bertoni – che è una delle «scuole sentinella» individuate dalla Regione Veneto come «termometro» per il monitoraggio delle infezioni da Sars-Cov-2 in àmbito scolastico – hanno rilevato zero positivi su 526 ragazzi testati.

Un risultato estremamente incoraggiante, come sottolinea la dirigente scolastica Anna Capasso, e nel complesso, «una iniziativa positiva che sensibilizza a mantenere alta l'attenzione, perché, se è vero che la situazione epidemiologica ci permette di accogliere a scuola qualche studente in più, è vero anche che il virus non è scomparso».

Lo screening di massa ha preso il via a fine aprile, in concomitanza con il rientro in classe degli studenti al 70 per cento. I primi 172 tamponi sono stati eseguiti mercoledì 28 aprile su altrettanti alunni di otto classi, altri 174 sono stati effettuati la settimana successiva e 180 ieri mattina. Si procederà in questo modo fino al termine dell'anno scolastico, testando a rotazione i ragazzi e suddividendoli in modo da eseguire dai 150 ai 200 tamponi a settimana. Oltre al Messedaglia, la rete delle 15 «scuole sentinella» promossa dalla Regione include altri due istituti secondari di secondo grado veronesi: il Silva Ricci di Legnago e il Calabrese Levi di San Pietro in Cariano. Un progetto simile, ma dedicato al monitoraggio dei contagi nella popolazione con meno di 14 anni che avviene tramite «l'auto somministrazione vigilata del test di screening», coinvolge sette classi di terza media, fra cui una dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Vigasio, dove gli alunni e gli insegnanti, dopo aver seguito un iter di formazione tenuto da docenti dell'università di Verona, utilizzano il tampone nasale non invasivo ogni 15 giorni. La rete delle «scuole sentinella» ha come scopo quello di «mettere a punto un sistema di sorveglianza sanitaria per l'identificazione precoce dei casi positivi in àmbito scolastico», ricorda Laura Donà, coordinatrice dei dirigenti tecnici dell'Ufficio scolastico regionale e referente del progetto.

«La partecipazione è volontaria e l'inclusione nello studio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori, se lo studente è minorenne». Il metodo funziona (al Messedaglia l'adesione è altissima, fa presente la preside) e, «anche se indirettamente, lo screening sta mostrando forme di assunzione di responsabilità, da parte degli alunni, per quanto riguarda i comportamenti da mantenere», sottolinea Donà. «Laddove abbiamo trovato casi di alunni positivi, gli stessi alunni ci hanno confermato di avere avuto dei contatti a rischio ma, non avendo sviluppato sintomi, non si sono preoccupati di sottoporsi al tampone o di fare l'isolamento».

Secondo i dati forniti dal Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) della Ulss 9, nella settimana dal 3 al 9 maggio gli alunni positivi erano in totale 64. Il numero si riferisce alle scuole di ogni ordine e grado. I plessi in cui il virus è più diffuso sono quelli della primaria: 25 casi di positività. Subito dopo ci sono le superiori (15 casi), dove la frequenza degli studenti è al 70 per cento. Complessivamente i bambini e ragazzi in quarantena erano 543, mentre altri 470 erano sottoposti al regime di «sorveglianza stretta con frequenza scolastica» che viene attivato quando uno studente risulta positivo, ma i tamponi eseguiti sul resto della classe danno esito negativo e, dunque, i suoi compagni possono tornare a scuola. .