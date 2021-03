Girardi, Ulss 9: «Anche in farmacia si può prenotare il vaccino su piattaforma regionale»

Il video non può essere visualizzato in quanto non è stata accettata la cookie policy.

Pietro Girardi, direttore generale dell’Ulss 9 scaligera, spiega in diretta le novità in tema di coronavirus e vaccinazioni:

"E' partita la macchina organizzativa per utilizzare tutti i vaccini a disposizione. Stiamo lavorando con le amministrazioni comunali per aumentare i punti vaccinali. La piattaforma regionale di prenotazione è attiva già da oggi, al link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9. Le prenotazioni di domani sono già sulla piattaforma, basta inserire il codice fiscale. L'accesso è libero su internet, ma già da ora è possibile utilizzare le farmacie come centri di prenotazione. Il servizio in farmacia è gratuito. Molte amministrazioni comunali stanno inoltre attivando dei centri per facilitare queste prenotazioni.

(Su vaccinocovid.regione.veneto.it, basta scegliere l'Ulss di residenza e mettere il codice fiscale. Altra opportunità, quella di entrare attraverso i siti dell'azienda Ulss e dell'azienda ospedaliera).

Vaccinazioni a domicilio. I medici di base hanno già iniziato a vaccinare la propria utenza, dai 70 a i 79 anni, target preferenziale: i pazienti che hanno difficoltà a recarsi nei centri vaccinali, quindi a domicilio. Il 66% delle persone over 80 (a ieri) risulta vaccinata (43.833 persone), e 3.464 persone con disabilità, il 51% circa. Contiamo sui medici di medicina generale per raggiungere a casa le persone che non possono muoversi.

Ora cercheremo di contattare tutti gli ultraottantenni che non hanno ancora fatto la prenotazione. Cerchiamo di raggiungerli tutti con la vaccinazione.

C'è anche un numero verde regionale e abbiamo aggiornato sul sito gli orari dei punti tampone, con l'impegno dei militari. Stiamo aprendo ulteriori centri vaccinali come aziende, e anche in provincia ci saranno alcune novità".

Categorie di pazienti vaccinate. Sono già state fatte vaccinazioni a pazienti trapiantati di cuore e di fegato, pazienti oncologici ed ematologici, degli ospedali; le altre categorie più vulnerabili cominciano ora a essere vaccinate. Ora molto dipenderà dalle consegne di vaccini che verranno effettuate. Molti specializzandi hanno dato la disponibilità.

Venerdì l'apertura del punto vaccini in fiera sarà fino a mezzanotte.

Ci sono elenchi cui attingere se il numero di vaccini esistente in quella giornata eccede le prenotazioni fatte: sono state chiamate persone disabili, quando gli ultraottantenni arrivati non erano al numero massimo.

Il limite da 65 anni in su per gli accompagnatori diventerà una regola meno ferrea.

L'esercito. La novità: l'esercito ha trasformato la "missione dei tamponi" in quella dei vaccini: in provincia ci sarà una postazione nella caserma dell'aeronautica di Villafranca, l'altra potrebbe essere itinerante.

La situazione è ancora dura, stiamo aumentando il numero di letti nella terapia intensiva; l'afflusso dei pazienti Covid sta crescendo ma cresce anche quello dei "codici bianchi" e questo sta destando preoccupazione. Attenzione ai comportamenti quotidiani che teniamo.

La variante inglese comincia a diventare preponderante, si diffonde di più. L'idea dell'attenzione ai comportamenti (distanziamento, mascherine) è fondamentale per non restare in zona rossa.

Vaccini a domicilio degli over 80: i medici di medicina generale dovranno essere messi nelle condizioni di vaccinare a domicilio. L'arrivo del vaccino Johnson & johnson sarà determinante perché prevede un'unica dose e perché richiede una catena del freddo più semplice.