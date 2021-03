Covid e povertà: 40% di pasti in più distribuiti nelle mense francescane

Verona chiede pane: lo confermano le code che si allungano davanti alle parrocchie nei giorni in cui vengono donati i prodotti alimentari dalle associazioni di volontariato e i dati raccolti in Italia con il progetto Operazione Pane dell'Antoniano.

Con l'emergenza sanitaria e il lockdown il Frati del Barana di via Colonnello Fincato come le 14 mense francescane in Italia si sono tempestivamente riorganizzati per continuare a restare accanto ai più fragili attivando la distribuzione di kit alimentari all'aperto, organizzando colloqui "a distanza" per raccogliere le richieste di aiuto dei più fragili e distribuendo pacchi alimentari a domicilio.

Tra i nuovi ospiti delle mense francescane, tante persone che hanno perso il lavoro in seguito all'emergenza e che spesso fanno anche fatica a chiedere aiuto perché provano quasi vergogna per la loro nuova condizione, e intere famiglie spesso con bambini piccoli che a causa della pandemia si sono trovate in difficoltà.

Attualmente le 14 realtà francescane distribuiscono quasi 36mila pasti ogni mese, circa 1.200 al giorno. Solo in Veneto sono stati distribuiti oltre 55mila pasti dall'inizio della pandemia, oltre il 40% in più rispetto ad un anno ordinario. Frati e volontari saranno al fianco dei più fragili anche a Pasqua: previsti pranzi speciali, colombe e uova pasquali per donare serenità a tutte le persone che hanno bisogno di aiuto.

Oltre a Verona, il progetto "Operazione Pane", di cui beneficia anche una realtà francescana in Siria, si trovano a Roma, Palermo, Catanzaro, La Spezia, Torino, , Bologna, Pavia, Monza, Milano, Lonigo, Voghera e Baccanello.