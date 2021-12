È solo in montagna che la pandemia continua a battere poco. A dirlo sono i dati relativi ai casi di contagio registrati dalle strutture sanitarie pubbliche e private del Veronese aggiornati all’altro ieri, sabato 11 novembre. Dati che mostrano un inequivocabile avanzamento generale della diffusione del virus, anche se, per fortuna, rimangono tutto sommato contenute le cifre dei ricoveri anche se l’impennata dei contagi preoccupa le autorità politiche e sanitarie e il Veneto rischia di tornare in giallo.

Meno casi C’è un solo Comune rimasto Covid free nel Veronese. Si tratta di Velo, che da giorni si conferma come l’unica municipalità esente da casi di contagio. A fargli compagnia, come esempi di comunità in cui regna una situazione virtuosa, rimangono solo altri due centri presenti sui monti. I quali sono gli unici degli altri 97 municipi della nostra provincia che possono dire di avere meno di un caso ogni mille abitanti. Si tratta di Cerro, che è arrivato a contare un solo positivo su 2575 residenti, solo venerdì erano 2, con un tasso pari allo 0,39 per mille, e di Brentino Belluno, che ha anch’esso un caso, ma su 1.336 abitanti, lo 0,75 per mille. Sono sette, invece, i paesi che contano su un’incidenza compresa fra l’1 ed il 2 per mille. Si tratta, per restare in montagna, di Dolcé e Roveré, oltre a cinque municipi della pianura: Gazzo, Minerbe, Pressana, Sanguinetto e Sorgà. Complessivamente questa situazione è nettamente peggiore rispetto a quella di solo due settimane fa. Il 26 novembre scorso i municipi con meno di un caso ogni mille abitanti erano in tutto 12, di cui 5 a quota zero. A metà ottobre quelli liberi dal virus erano 18, e ad essi se ne aggiungevano ben 55 con un’incidenza inferiore all’uno per mille.

Più casi La situazione in proporzione peggiore la si registra a Cazzano di Tramigna, dove risulta positivo il 17,25 per mille della popolazione. Sabato i contagi erano passati da 19 a 26, ma con un solo ricoverato. L’unico altro Comune sopra quota 10 per mille, esattamente pari al 10,87, è Pastrengo. Esso conta 34 positivi su 3.128 residenti, di cui nessuno è però attualmente in cura in strutture sanitarie. Rilevanti poi le situazioni di Roveredo, 9,4 con 15 positivi, Palù e San Zeno di Montagna, 8,9 entrambi, rispettivamente con 11 e 13 contagiati, Bonavigo, 8 per mille con 16 positivi, Bussolengo, 6,65 con ben 137 positivi, di cui 33 nuovi nelle ultime 24 ore, Arcole, 6,14 per mille con 39 casi, Malcesine, 6 per mille e 22 positivi.

Ricoveri e case di riposo In aumento il numero di coloro che sono ricoverati in ospedale. In totale sono attualmente 57, a fronte dei 43 di due settimane fa. Va ricordato, però, che a settembre erano 50. 23, invece, i positivi nelle strutture residenziali per anziani, di cui ben 13 in quella di Arcole.



La città La situazione dei contagi risulta infine in crescita anche a Verona, dove in quindici giorni il tasso è passato dal 2,5 al 4,3 per mille. I positivi sabato erano 1.102, ben 165 in più del giorno precedente. Solo 12 di essi, però, sono finiti all’ospedale, e 2 risultavano essere i positivi nelle case di riposo.