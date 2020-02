Gli effetti delle misure anticontagio e della psicosi collettiva da coronavirus è il tema affrontato stasera da Telearena.

«Verona chiusa per virus» è il titolo del consueto appuntamento del giovedì con Diretta Verona, il programma condotto dal direttore del telegiornale Mario Puliero con la partecipazione del direttore dell’Arena, in collegamento dalla redazione, Maurizio Cattaneo, che va in onda, in diretta, alle 21.15 su Telerarena, appunto, e sul sito internet del nostro quotidiano.

Città vuota, messe sospese, scuole e università chiuse, poca gente per le strade, nei bar e nei ristoranti, e ancora meno i turisti: Verona fa i conti con l’emergenza coronavirus e con una psicosi che rischia di mettere in ginocchio aziende e attività commerciali e ricettive, dagli alberghi ai musei, dai negozi alle locazioni turistiche. Ma anche le misure anticontagio contribuiscono a ostacolare il mondo delle piccole e medie imprese in molti settori.

Quanto tempo può reggere, allora, la nostra economia? E quali sono le scelte giuste per affrontare e contenere il virus? E ancora quali misure e soluzioni? A queste e ad altre domande risponderanno gli ospiti in studio. Moderati da Mario Puliero, interverranno:

il medico di base Guglielmo Frapporti, segretario provinciale della Federazione che raggruppa i medici di famiglia

Gian Marco Padovani, farmacista e consigliere comunale di Fratelli d'Italia;

Debora Viviani, ricercatrice del dipartimento di Scienze umane dell'Università di Verona;

Ivan De Beni, il presidente di Federalberghi Garda Veneto.

Maria Vittoria Adami