Scoppia la psicosi Coronavirus. In mattinata è circolato su tutte le chat e i social network un audiomessaggio allarmante di due persone affette dal Covid19 all'ospedale Pederzoli di Peschiera. Un vocale delirante che invitava tutti, facendo allarmismo e pessima informazione, ad evitare la struttura lacustre.

Si tratta, però, di una notizia che le autorità locali e regionali non hanno ancora né confermato né smentito ufficialmente.

L'audio è quindi una fake news? Sembrerebbe proprio di sì: dopo i casi accertati di Coronavirus in Veneto e in Lombardia, in via precauzionale, tutte le strutture ospedaliere effettuano il tampone per escludere il contagio del virus cinese a chiunque, affetto da influenza, abbia sintomi simili al Covid19.

Da fonti sicure abbiamo appurato che alla clinica di Peschiera è stato fatto il test a due pazienti, ma si tratta, appunto di una precauzione. Non sono le uniche persone sul territorio scaligero cui sono stati fatti questi esami. Ed essendo gli esiti su queste pazienti non sono ancora noti, al momento si può affermare che non ci sono casi accertati di coronavirus a Peschiera.

Nel frattempo hanno cominciato a circolare più messaggi audio sui presunti casi di Peschiera, tra questi anche uno - confermato come reale - di un infettivologo veronese che spiega chiaramente la situazione sul territorio scaligero e rassicura sulle procedure portate avanti all'ospedale di Peschiera.

Giorgia Cozzolino