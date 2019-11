Informazione e assistenza ai cittadini per favorire scelte economiche consapevoli. Sono gli argomenti che saranno affrontati oggi pomeriggio (lunedì 18 novembre) alle 15.30 al Centro Tommasoli di via Perini, 3 a Verona, in un incontro di educazione finanziaria organizzato da Federconsumatori Verona. Introdurrà l’incontro Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori Veneto. Interverranno Dario Belli, responsabile settore Banche di Federconsumatori Veneto e presidente Federconsumatori Padova, Adriano Filice, segretario generale Spi Cgil Verona, e Alberto Mastini, presidente Federconsumatori Verona. L’ingresso è libero.