Classi chiuse con un solo caso? Ecco quello che dice la Regione

Sul nostro giornale in questi giorni abbiamo raccolto le testimonianze di diverse classi veronesi chiuse in presenza di un solo caso positivo, quando invece i protocolli prevedono che, sotto i 12 anni, le chiusure scattino solo dal secondo caso positivo.

Il Sisp, servizio di igiene e salute pubblica, dell'Ulss 9 in questi giorni però ha chiuso anche in presenza di un solo classe, rifacendosi alla circolare della regione Veneto del 14 dicembre.

La circolare, che potete leggere qui, prevede però che «i Sisp possono prevedere misure aggiuntive e specifiche per le singole realtà interessate da situazioni epidemiologiche più impegnative, come ad esempio nel contesto di scuole già interessate da più eventi scolastici e in cui dovessero registrarsi altri casi in altre classi. In tali plessi, i Sisp potranno prevedere la quarantena anche in presenza di un singolo caso».

Indicazioni che, ci fanno sapere dall'assessore alla Sanità della regione Veneto, non sono cambiate: la decisione di chiudere le classi anche in presenza di un solo caso nella scuola sembra dunque essere un interpretazione più restrittiva, forse determinata dalla situazione particolarmente complessa a livello scolastico, presa dal Sisp che gestisce la provincia di Verona.