Ha chiuso oggi a Veronafiere con oltre 70mila visitatori registrati la 29/a edizione di Job&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che ha visto 500 realtà presenti nella rassegna espositiva, 200 appuntamenti culturali in calendario e 300 relatori coinvolti. La rassegna si conferma ancora una volta un’occasione unica di aggiornamento e confronto per operatori, giovani e famiglie, anche grazie ai numerosi ospiti intervenuti e alle tante esperienze che raccontano quanto di eccellente c’è nel sistema dell’istruzione e formazione del nostro Paese come nel mondo economico produttivo.

«Con oltre 70mila presenze in tre giorni, tra studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni e delle imprese - ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese -, Job&Orienta si conferma l’appuntamento nazionale di riferimento dove fare sintesi tra mondo della scuola e del lavoro». «Per Veronafiere, l’impegno di promuovere da 29 edizioni questo evento insieme ai tanti partner coinvolti, riflette la nostra vocazione di essere strumento di sviluppo per il territorio e il Paese, sia che si parli di prodotti e di economia, che di idee, valori e cultura» ha concluso Danese.