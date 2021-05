«Cercasi umani», l'inedita campagna di ricerca di volontari del Csv

Troneggia in piazza Bra dalle colonne della Gran Guardia e in molti altri punti strategici della città, si muove sugli autobus battendo anche i paesi della provincia. È lo slogan «Cercasi Umani», scritta nera su fondo giallo, ed è il teaser della nuova campagna di promozione del volontariato ideata dal CSV, Centro di Servizio per il Volontariato di Verona; cuore e punto, al tempo stesso, di arrivo e partenza di un ampio e innovativo lavoro che coinvolge tutto il territorio.

La campagna culturale. che si concretizzerà ora in una fase di reclutamento, è stata presentata questa mattina nel loggiato della Gran Guardia da Chiara Tommasini e Cinzia Brentari, presidente e coordinatrice del CSV, insieme agli assessori al Sociale Daniela Maellare e alle Politiche Giovanili Francesca Briani, Raffaele Grottola Direttore dei servizi Socio Sanitari dell'Ulss 9, Gianluca Mazzi, sindaco di Sona e referente della Conferenza dei Sindaci, Silvana Bortolami presidente OTC, Organo territoriale di Controllo, dei CSV. Sono intervenuti inoltre alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio che hanno sottolineando come già si stiano sentendo i primi effetti del "Cercasi Umani": negli ultimi giorni sono molte le chiamate di persone, per lo più giovani, che si offrono come volontari mettendo a disposizione le proprie competenze e peculiarità.

Con caratteri nuovi, celando in prima battuta le parole “sociale” e “volontariato” e mirata a incuriosire le persone. Attraverso la campagna “Cercasi Umani” e il sito di riferimento cercasiumani.org, si arriva infatti alla sezione di veronavolontariato.it in cui è possibile – e facile! – scegliere fra le tante opportunità di volontariato sul territorio a seconda delle proprie preferenze e attitudini, dei valori che si condividono e del tempo che si ha a disposizione. In una veste nuova e con nuovi contenuti, veronavolontariato.it. è il sito che mette in connessione i cittadini con le organizzazioni di Verona e provincia. Su queste pagine, cittadini e organizzazioni trovano ciò che fa per loro e si incontrano.

Innanzitutto, CHI CERCA AIUTO, trova un data base aggiornato all’ultimo minuto su tutte le realtà che, operando con volontari, si occupano di sanità, assistenza sociale, protezione civile, ambiente, cultura e ricreazione, sviluppo economico e coesione sociale, cooperazione e solidarietà sociale e molto altro ancora. Per CHI VUOLE DIVENTARE VOLONTARIO, è una vetrina periodicamente aggiornata dalle stesse organizzazioni che propone tante attività differenti in distinti ambiti, tra città e provincia e con orari diversi. Ogni associazione pubblica una scheda dettagliata che consente alla singola persona di capire se è il tipo di volontariato che sta cercando, se è l’esperienza che vuole fare per mettere a disposizione tempo e competenze. E chi non dovesse trovare ciò che cerca, c’è un forum da compilare per segnalare cosa gli piacerebbe fare, quanto tempo può mettere a disposizione e altre informazioni utili ad agganciare l’associazione giusta. CHI VUOLE DONARE, anche senza sborsare un euro, può conoscere tutti i benefici che agevolano questa scelta (Cinque per mille, donazione di beni inutilizzati in buono stato, sgravi fiscali). Viene anche ricordata la possibilità di scegliere, per le proprie donazioni, fra le associazioni certificate dal marchio etico e di trasparenza Merita Fiducia.

LA CAMPAGNA

La campagna Cercasi Umani è frutto di mesi di lavoro in co-progettazione con una ventina di organizzazioni di volontariato, a cui nella seconda parte del progetto se ne sono aggiunte altrettante. Attraverso un linguaggio ironico, divertente, inatteso, e per certi sensi anche irriverente, l’iniziativa vuole veicolare il messaggio che il volontariato restituisce più di quanto prende, che risponde anche ai desideri individuali delle persone che lo intraprendono, che ci si può arrivare per motivazioni personali: tanto poi la ricaduta positiva sulla collettività ne sarà ugualmente la diretta conseguenza. «Volevamo dare visibilità a tutto ciò. Questi aspetti rimangono troppo spesso silenti perché, senza comunicare, le persone che sono lontane da questi temi non avrebbero altro modo di sapere che possono contribuire e come farlo», spiega Chiara Tommasini, presidente del CSV di Verona. «Una campagna non è mai una spesa, ma un investimento, perché c’è un ritorno concreto: in Veneto una persona su 10 fa volontariato (dati ISTAT), vogliamo aumentare questa cifra perché un volontario attivo è un valore per la sua comunità», aggiunge la presidente.

Campagna promossa da CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, di Verona

In collaborazione con: Università La Sapienza di Roma - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Con il patrocinio di: Comune di Verona, ULSS 9 Scaligera, Comune di Sona, Comune di Villafranca

Media partner: L’Arena

Associazioni co-progettanti: ACISJF Protezione della Giovane, Amici Senza Barriere Daniela Zamboni – OVD, ANTEAS Coordinamento, Provinciale di Verona, Associazione Alzheimer Verona ODV, Salmon, Save the Children Italia, Sinergia Onlus, SOS Servizio Operativo Sanitario ODV, Telefono Amico Mondo-X di Verona ODV, Veronettamica OdV, WWF Veronese

Associazioni aderenti: ABIO Associazione Bambini in Ospedale Verona ODV, ACLI Verona, SAV – Associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato ODV, Associazione Corteccia, Associazione Pro Loco Sona Associazione Proposte Sociali, AVIS Comunale di Verona – Associazione Volontari Italiani Sangue, AVSA Associazione Volontari Salvaguardia Ambientale, CAV – Centro Aiuto Vita di Legnago, Cooperativa Sociale, La Tata Onlus, La Fraternità ODV, Limen, Medici per la Pace, Nuova Acropoli Verona, One Bridge to Idomeni, RedLab – Darkroom over the borders