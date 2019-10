L’aria che respiriamo è pessima. I dati sono allarmanti e in continuo, progressivo, peggioramento. Tanto che Legambiente ha redatto un’edizione straordinaria di Mal’aria, l’annuale report che registra e cataloga i livelli d’inquinamento delle città italiane. Verona, con 50 giorni di superamento del limite previsto per le polveri sottili (dato aggiornato allo scorso 24 settembre), al pari di Pavia, è al sesto posto tra le 17 città capoluogo fuorilegge. Peggio di noi, Torino e Alessandria, Milano (52). In Veneto, la maglia nera va a Rovigo che rispetto al capoluogo scaligero ha un solo giorno di sforamento in più: 51. Tutta la regione è però malmessa: Verona, infatti, è seguita a ruota da Venezia, 48 giorni, e Padova e Vicenza con 47 giorni di superamento dei limiti.