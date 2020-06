Piazza dei Signori affollata di giovani per il presidio antirazzista «I can't breathe!» in corso dalle 17 per George Floyd, organizzato dal collettivo universitario Udu. In mano cartelli con scritto «All black lives matter» come in molte altre città del mondo.

Le manifestazioni sono l'indomani del funerale di George Floyd, l’afroamericano di 46 anni che ha sollevato un’ondata di proteste in tutto il mondo e scontri negli Usa, per essere stato soffocato brutalmente a terra da quattro agenti bianchi durante un arresto per il presunto spaccio di una banconota falsa da 20 dollari.